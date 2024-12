Nuova nursery per gatti: Un progetto di cura e benessere al canile-gattile regionale

L'attenzione si è concentrata, in particolare, sull'introduzione di una "nursery" per i gatti, un'innovazione che segna un cambiamento nelle modalità di gestione degli spazi destinati agli animali, in risposta alle nuove necessità e sensibilità legate alla loro cura e benessere.

Secondo quanto illustrato dal Consigliere Paolo Sammaritani, oltre ai fondi regionali, il Governo nazionale ha destinato 400mila euro per opere strutturali al canile-gattile regionale. «Sono in corso delle migliorie della struttura che necessita di essere adeguata alle nuove esigenze di ricovero e di permanenza degli animali, in linea con l'evoluzione dei principi, anche edilizi, in materia», ha dichiarato il Consigliere. Le opere in corso mirano a rendere la struttura più moderna e funzionale, rispondendo così a un approccio che privilegia il benessere degli animali piuttosto che semplici esigenze logistiche.

Tra gli interventi previsti, spicca la realizzazione della nursery per i cuccioli, un'area pensata per i gatti più giovani, che rappresenta un cambio di passo importante rispetto alla concezione tradizionale del canile e gattile come un semplice luogo di ricovero. «Oggi il concetto è cambiato e si parla di rifugi, con spazi dove gli animali possano vivere in modo consono alle loro necessità», ha sottolineato Sammaritani, evidenziando la crescente attenzione verso l'individualità degli animali ospitati. Questo tipo di strutture, progettate per rispondere meglio ai bisogni specifici degli animali, sono in linea con un approccio che mette al centro la loro salute fisica e psicologica.

L'Assessore alle opere pubbliche, Davide Sapinet, ha fornito dettagli sui lavori in corso, che comprendono la riqualificazione delle aree verdi, la creazione di nuovi passaggi e recinzioni, il rifacimento dei fondi e la ristrutturazione del fabbricato gattile. Tra i lavori previsti, spicca anche l’adeguamento dell’area per cani "fobici", che riguarda animali che, per motivi psicologici, necessitano di un ambiente più protetto e meno stressante. La nursery per i gatti è destinata a diventare una delle novità più rilevanti, contribuendo a una gestione più adeguata dei piccoli cuccioli, che necessitano di spazi più sicuri e stimolanti durante le prime fasi della loro vita.

Un altro aspetto fondamentale riguarda i tempi e le risorse necessarie per completare i lavori. L’impresa incaricata di eseguire le opere ha stipulato il contratto a settembre 2023, con la consegna fissata per l'11 febbraio 2025. A oggi, alcuni lavori sono stati sospesi parzialmente in attesa dell'approvazione di una perizia di variante che possa includere le modifiche richieste dalla nuova gestione dell'associazione Avapa, ma nonostante ciò, i lavori non riguardanti la variante proseguono regolarmente. Sapinet ha inoltre evidenziato che le risorse aggiuntive destinate dal Ministero delle Infrastrutture, una volta disponibili, potrebbero consentire una partecipazione alla spesa o il finanziamento di ulteriori interventi per migliorare la struttura.

Nel suo intervento finale, il Consigliere Sammaritani ha posto l'accento sull'importanza di un utilizzo oculato delle risorse per rispondere a una visione più moderna e rispettosa del trattamento degli animali. «Il discorso canile e gattile è molto complesso e oggi vi sono nuovi indirizzi in relazione alla custodia degli animali da affezione», ha affermato, ribadendo l'importanza di creare ambienti dove gli animali possano vivere serenamente, in un contesto che rispetti le loro esigenze naturali e psicologiche.

Il progetto di ammodernamento del canile e gattile regionale, quindi, non si limita a una semplice ristrutturazione degli spazi, ma introduce anche una vera e propria trasformazione nella filosofia di gestione degli animali. La creazione di una nursery per i gatti, insieme agli altri interventi previsti, rappresenta un segnale positivo di cambiamento, dove il concetto di "rifugio" si arricchisce di nuovi significati, ponendo al centro il benessere degli animali e la loro dignità.