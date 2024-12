Addio a Don Primo Quendoz: Una vita di dedizione al servizio pastorale in Valle d'Aosta

Nella mattinata di oggi, lunedì 30 dicembre 2024, si è spento all’Ospedale Parini di Aosta, dove era stato appena accompagnato, Don Primo Quendoz, figura di riferimento per la comunità valdostana. Nato a Gressan il 18 marzo 1934, Don Primo Giuseppe Quendoz è stato un sacerdote che ha dedicato la sua vita al servizio pastorale in numerose parrocchie della Valle d’Aosta, guadagnandosi l’affetto e il rispetto di chi lo ha conosciuto.

Ordinato sacerdote il 28 giugno 1962 da Mons. Maturino Blanchet OMI, Don Primo iniziò il suo ministero come vicario parrocchiale a Roisan, dove in breve tempo si distinse per la sua dedizione e capacità di rinnovare la comunità. Il 31 marzo 1968, venne nominato parroco di Roisan, incarico che ricoprì con grande impegno, avviando la ristrutturazione della casa parrocchiale e dotando la chiesa di tre nuove campane, segno della sua attenzione alle necessità materiali e spirituali della sua comunità.

Nel 1980, la sua missione si estese a Aymavilles, dove divenne parroco il 9 agosto di quell’anno, e lì rimase fino al 1° agosto 2001, quando, a causa di motivi di salute, si vide costretto a ritirarsi dal servizio attivo. Tuttavia, il suo spirito di servizio non si è mai spento: dopo aver recuperato le forze, Don Primo riprese il ministero come cappellano all’Istituto Don Bosco di Aosta dall’8 ottobre 2002. A partire dal 1° ottobre 2005, tornò a ricoprire il ruolo di parroco a Roisan, incarico che mantenne fino al 2009, affiancandolo contemporaneamente a quello di amministratore parrocchiale di Porossan.

Nel 2015, a causa di un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute, Don Primo lasciò anche la parrocchia di Porossan per ritirarsi nella sua abitazione di Gressan, dove ha continuato a vivere circondato dall’affetto dei suoi cari e della comunità. Da più di un anno, risiedeva al Priorato di Saint-Pierre, dove ha ricevuto le cure amorevoli del personale e la compagnia dei confratelli sacerdoti.

Il Santo Rosario per Don Primo Quendoz sarà recitato domani, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 20.00 nella chiesa del Priorato di Saint-Pierre, dove la camera ardente sarà aperta a partire dalle ore 17.00. La comunità si riunirà per ricordare il sacerdote che ha servito la Valle d’Aosta con umiltà e dedizione.

La Santa Messa esequiale, presieduta da Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, sarà celebrata mercoledì 1° gennaio 2024 alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Gressan, dove Don Primo troverà il suo riposo eterno nel cimitero del paese che ha tanto amato.

La sua morte lascia un vuoto profondo nelle parrocchie che ha guidato, ma il suo esempio di fede, impegno e dedizione resterà un’eredità che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.