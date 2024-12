Saint-Chistophe: Oltre tre milioni per infrastruttore di ampio respiro

Il bilancio per il 2025 prevede entrate correnti per un totale di 6.199.849,50 euro. Di queste, 2.389.050 euro provengono dai tributi comunali, una cifra che conferma la centralità delle imposte locali nella gestione finanziaria del Comune. A questi si aggiungono 3.098.757,50 euro di trasferimenti correnti, che comprendono i contributi regionali e statali, 712.042 euro di entrate extratributarie e 275.000 euro in entrate in conto capitale, che vanno a sostenere investimenti specifici. Le spese correnti per il 2025 sono stimate in 5.838.188,65 euro. Di questa cifra, 1.617.560 euro sono destinati all’acquisto di beni e servizi, un aspetto che include la gestione quotidiana dei servizi comunali, dalle scuole alla manutenzione delle infrastrutture. Altri 1.078.000 euro sono previsti per trasferimenti all'Unité des Communes Mont-Emilius, un ente che gestisce alcuni servizi condivisi tra i Comuni, mentre 880.000 euro saranno destinati a entrate derivanti dall'Imu extragettito.

Le spese in conto capitale per il 2025 ammontano a 3.167.085,53 euro, una somma significativa che sarà investita in progetti infrastrutturali di largo respiro. Tra le principali voci di spesa figurano i lavori di riqualificazione stradale. Per esempio, è previsto un investimento di 984.049,58 euro per la strada tra le frazioni Grin e Coutateppaz, un'importante arteria che migliorerà la mobilità locale. Altri 909.800,76 euro saranno destinati alla strada che collega le frazioni Lemeryaz e Pallein, mentre 464.030,67 euro saranno investiti per la realizzazione di un parcheggio in località Grande Charrière, un'area che contribuirà a migliorare la fruibilità dei servizi e la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Questi interventi sono solo alcuni dei tanti progetti che vedranno la luce nel 2025, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture e la vivibilità del Comune.

Oltre alle opere stradali, il bilancio prevede anche investimenti in altre aree strategiche, con una cifra complessiva di 636.660,85 euro destinata ad altre opere pubbliche. Tra questi, spiccano i 125.000 euro previsti per la strada tra le frazioni Pallein e Rouye, 80.000 euro per interventi di irrigazione e 65.547,44 euro per la riqualificazione delle strade nel centro storico di Veynes e Bret. Sono previsti anche 60.000 euro per la segnaletica stradale, 50.000 euro per i marciapiedi e 45.460,85 euro per la manutenzione straordinaria delle strade. Inoltre, sono stati stanziati 30.000 euro per l'ampliamento dell'area sportiva, un altro intervento che contribuirà a migliorare le strutture per il tempo libero e lo sport a disposizione dei cittadini.

Il bilancio conferma una gestione solida delle finanze comunali, con un avanzo di parte corrente di 361.660,85 euro. Questo avanzo evidenzia una gestione prudente e lungimirante, che permette al Comune di affrontare le sfide future senza compromettere la qualità dei servizi offerti alla comunità. La spesa del personale, che ha visto un incremento del 15% a causa del rinnovo del contratto, è stata gestita in modo da non compromettere gli altri capitoli di spesa.

Il bilancio 2025, che pareggia su un totale di 10.503.307,09 euro, rappresenta dunque un piano finanziario equilibrato, che permette al Comune di Saint-Christophe di proseguire nel suo cammino di sviluppo senza problemi. Gli investimenti previsti garantiranno il miglioramento delle infrastrutture, un aspetto cruciale per la crescita e il benessere della comunità. La solidità finanziaria, unita alla programmazione strategica, consentirà alla municipalità di affrontare le sfide future con un ampio margine di manovra.