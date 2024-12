Incontro Savt con il personale e analisi delle problematiche per ottimizzare i servizi

Un incontro che ha visto la partecipazione di tutto il personale addetto, impegnato nell'analisi delle principali problematiche che riguardano i settori più strategici per la nostra regione.

Durante la riunione, sono stati esaminati i vari ambiti nei quali il sindacato è attivamente coinvolto: dalla Sanità alla Scuola, passando per l'Industria, la Funzione Pubblica, il Turismo, i Trasporti, i Settori Agricoli e Forestali, l'Edilizia, i Pensionati e, infine, il prestigioso servizio CAF, uno dei punti di forza dell’assistenza ai cittadini. Ogni area è stata approfondita con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per ottimizzare i servizi offerti alla collettività e garantire un miglior funzionamento delle strutture pubbliche e private che operano in questi settori.

Il Segretario Generale Albertinelli ha sottolineato l'importanza di affrontare con serietà le criticità emerse, evidenziando la necessità di una collaborazione continua tra istituzioni, lavoratori e sindacato. La volontà, come sempre, è quella di essere al servizio della comunità valdostana, supportando i lavoratori e contribuendo a un miglioramento costante delle condizioni di lavoro e dei servizi essenziali per la popolazione.

La riunione si è conclusa con una cena conviviale presso il ristorante "La Gabella" di Jovencan, un momento di riflessione e scambio di auguri tra i membri dello staff. Un’occasione per rafforzare il senso di unità e il comune impegno verso un obiettivo condiviso: migliorare la vita dei valdostani, garantendo servizi pubblici efficienti, puntuali e di qualità.

L’incontro, pur nell’atmosfera di festa, ha ribadito l’importanza del lavoro svolto dal SAVT, che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per i lavoratori della Valle d'Aosta. La giornata si è conclusa con un impegno rinnovato: quello di essere sempre presenti, con il massimo della dedizione e professionalità, al servizio della comunità valdostana.