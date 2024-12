Il Parco Naturale Mont Avic ha indetto due concorsi per l’assunzione di due funzionari tecnici di categoria D

Parco Naturale Mont Avic ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari tecnici di categoria D: uno per l’area biologo-naturalista e uno per l’area tecnico-ambientale.

Il primo concorso riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (categoria/posizione D) nel profilo di Istruttore tecnico (area biologo-naturalista), da assegnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di Laurea magistrale appartenente a una delle seguenti classi, o di lauree del vecchio ordinamento ad esse equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: a) CLASSE LM06 Lauree magistrali in Biologia; b) CLASSE LM60 Lauree magistrali in Scienze della Natura; c) CLASSE LM75 Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio.

Il secondo concorso riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario (categoria/posizione D) nel profilo di Istruttore tecnico (area tecnico-ambientale), da assegnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso di Laurea magistrale (ex DM270/2004) appartenente a una delle seguenti classi, o di lauree del vecchio ordinamento ad esse equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: a) CLASSE LM35 Lauree magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; b) CLASSE LM69 Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie; c) CLASSE LM73 Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali; d) CLASSE LM75 Lauree magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio.

Le domande di ammissione devono pervenire dal 17 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025 esclusivamente in via telematica al seguente link: https://www.giquest.com/GIQuest/MAvic/login.html.

Le graduatorie avranno validità triennale, eventualmente anche per l’intero Comparto unico regionale.

I bandi di concorso sono consultabili sul sito dell’Ente Parco Naturale Mont Avic al seguente link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?Tipo=6&CE=pnmntvc1279.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio amministrativo dell’Ente, in frazione La Fabrique n° 164 a Champdepraz, tel. 0125 960643.