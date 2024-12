Raccolti 250 mila euro a favore delle comunità alluvionate di Cogne e Cervinia

L'iniziativa “Il credito cooperativo aiuta la Valle d’Aosta per l’alluvione in Valle d’Aosta” ha raccolto 210 mila euro: un risultato significativo che sottolinea la straordinaria vicinanza e solidarietà non solo del tessuto valdostano, ma anche di una rete più ampia, pronta a intervenire nelle emergenze. A questi fondi se ne aggiungono altri – circa 40 mila euro - raccolti attraverso la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta tra i tanti donatori e donatrici valdostani.

Promossa dalla BCC Valdostana su impulso del suo Presidente, Davide Adolfo Ferré, la raccolta fondi è stata avviata il 29 giugno scorso, poche ore dopo il tragico evento. In coordinamento con Federcasse, tramite la Federazione Piemonte Valle d’Aosta e Liguria delle BCC, e con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, l’iniziativa è nata per rispondere alle necessità urgenti delle aree colpite. L’obiettivo era di sostenere le famiglie più colpite e non adeguatamente assistite da altre forme di aiuto, e offrire supporto agli operatori economici più vulnerabili e non coperti sufficientemente da altri ristori.



I primi risultati concreti della solidarietà

Grazie ai fondi raccolti, è già stato possibile realizzare un’azione concreta: l’acquisto di un’autovettura per l’Associazione Andata e Ritorno, che opera nella valle di Cogne per offrire supporto ad anziani e persone non autosufficienti, accompagnandoli nelle loro necessità quotidiane di cura.

Altre iniziative sono in fase di valutazione, tra cui un progetto per sostenere un’azienda agricola sociale di Cogne particolarmente colpita dall’alluvione, e un intervento in collaborazione con i servizi sociali regionali per aiutare famiglie in difficoltà nell’area di Cervinia. Inoltre, è stato avviato un dialogo costante con le amministrazioni comunali interessate, per definire interventi mirati e condivisi. Tra i progetti in esame, figura anche un eventuale contributo per la ricostruzione di due

parchi gioco, a Cogne e a Cervinia, un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione verso il benessere delle comunità locali.



Una grande rete di solidarietà a sostegno del territorio

La gestione dei fondi è affidata a una commissione coordinata dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e dal CSV Valle d'Aosta, in collaborazione con la BCC Valdostana, le amministrazioni locali, la rete dei servizi sociali. Questa sinergia permette di valutare con attenzione le proposte, finanziando interventi che possano fare la differenza grazie alle donazioni ricevute.

“Siamo profondamente soddisfatti del risultato raggiunto, reso possibile dall’impegno straordinario della BCC della Valle d’Aosta e dalla generosità di tanti donatori, siano essi cittadini o imprese – sottolineano Pietro Passerin d'Entrèves e Claudio Latino, rispettivamente Presidente di Fondazione comunitaria della Vda e Presidente del CSV Valle d'Aosta – Ora, lavoreremo in stretta collaborazione con il Terzo Settore e le amministrazioni locali per individuare le modalità migliori per impiegare al meglio quanto raccolto, nel rispetto delle esigenze delle comunità colpite.

“Abbiamo sempre creduto nella tangibilità della solidarietà e della generosità di tutti – aggiunge il Presidente della BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré – La solidarietà non ha confini ed è arrivata anche da diverse BCC italiane e da Cassa Centrale Banca di Trento. Fin dall’inizio, la nostra priorità è stata aiutare i territori colpiti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili. Il risultato della raccolta fondi dimostra che, anche in situazioni di crisi, possiamo contare su una rete di fiducia reciproca e collaborazione, valori fondamentali che ci uniscono come comunità.”