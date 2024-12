TORNA IL DONO SOSPESO: IL NATALE A IVREA E' ANCHE SOLIDARIETA' CONCRETA

Comune di Ivrea ripete l'iniziativa del Dono Sospeso, la raccolta di doni a cui i cittadini possono liberamente contribuire, per festeggiare insieme l'arrivo del Natale e rafforzare i legami di solidarietà della comunità eporediese.

Vista la grande partecipazione della prima edizione organizzata per il Natale 2023, l'edizione 2024 si avvarrà della collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Sezione d'Ivrea, che provvederà a raccogliere, smistare e in parte distribuire i regali in base alla tipologia.

Nell'organizzazione sono state coinvolte anche alcune scuole del territorio, in primis i ragazzi del Corso di Grafica e Comunicazione dell'ITIS 'Olivetti' (il manifesto dell'iniziativa è stato realizzato da una studentessa vincitrice del contest) e poi gli studenti del CIAC, che prepareranno la merenda. I pacchi saranno confezionati e distribuiti da varie associazioni cittadine.

Di seguito le modalità per contribuire alla raccolta:

- i regali potranno essere destinati ai bambini, preferibilmente un gioco, o alle famiglie (accogliendo il suggerimento dei prodotti indicati nel manifesto in allegato)

- dal 2 al 13 dicembre - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - si potranno consegnare i doni presso la sede della Croce Rossa (Via Dora Baltea 1) a Ivrea.

I pacchi destinati alle famiglie saranno consegnati attraverso i canali della Croce Rossa, della Caritas, della Comunità di Sant'Egidio e di Ivrea Soccorso, mentre i regali per i bambini saranno distribuiti durante la Festa sotto l'Albero in Piazza di Città, sabato 21 dicembre, dalle ore 16,00.