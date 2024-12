Con profondo dolore, la Cisl valdostana piange la scomparsa dell’amico Giorgio Piacentini, avvenuta ieri, giovedì 12 dicembre 2024.

Nato a Vicenza il 24 febbraio 1955, Giorgio ha dedicato gran parte della sua vita professionale al settore del turismo, lavorando presso il Grand Hotel Billia. Dal 2000, con la sua innata passione per la difesa dei diritti dei lavoratori, è entrato a far parte della famiglia Cisl, diventando un punto di riferimento per la categoria Fisascat.

Ricorderemo sempre il suo impegno instancabile nelle trattative contrattuali, la sua acuta capacitm di analisi e la sua determinazione nel tutelare i diritti dei lavoratori, in particolare durante la difficile trattativa per il concordato preventivo del Casinò de la Vallée.

Ma Giorgio non era solo un sindacalista esperto: era anche un amico leale, sempre pronto a offrire una parola di conforto e un consiglio. La sua gentilezza, il suo senso dell'umorismo e la sua profonda umanitm lo rendevano una persona indimenticabile.

Si ricorda Inoltre che nel corso della sua lunga carriera sindacale ha ricoperto importanti cariche anche negli enti bilaterali del turismo e del commercio nei quali ha assunto per diversi anni la presidenza

Oltre al suo impegno sindacale, Giorgio era un appassionato di sport, in particolare del calcio, dove si è dedicato all'allenamento delle squadre giovanili valdostane.

La Cisl valdostana si stringe commossa ai familiari, porgendo le più sentite condoglianze. Giorgio lascia un vuoto incolmabile, ma il suo esempio continuerm a ispirarci nel nostro impegno quotidiano."