Interruzione del gas in Valle d'Aosta: il calendario dei ripristini nei comuni valdostani

In seguito all'interruzione dell'erogazione di gas da parte della società SNAM, che ha coinvolto diversi comuni valdostani, la Protezione civile regionale ha fornito un aggiornamento sui tempi e le modalità di ripristino del servizio nelle diverse località interessate. Di seguito, il calendario dettagliato dei ripristini per ciascun comune:

Pontey – Il ripristino totale dell’erogazione di gas è previsto per le 22.00 di oggi. La situazione nelle strutture pubbliche è già sotto controllo: la RSA, il municipio e le scuole sono stati ripristinati. Per quanto riguarda le 284 utenze private, il ripristino del servizio è previsto per le 22.00 di oggi. La situazione sembra quindi tornare alla normalità in tempi rapidi per questo comune, con tutti i servizi principali ripristinati entro la serata.

Chambave – Anche a Chambave, il ripristino totale dell’erogazione di gas è previsto per le 22.00 di oggi. Tuttavia, i servizi pubblici, come le poste e il municipio, saranno ripristinati entro le ore 20.00 di oggi, garantendo così la funzionalità delle principali strutture pubbliche. Per le 287 utenze private, il ripristino è programmato per le 22.00. I tempi sono quindi molto simili a quelli di Pontey, con una pronta soluzione per la maggior parte delle utenze.

Verrayes – A Verrayes, il ripristino totale dell’erogazione di gas è stato già completato alle 16.30 di oggi. Tutte le utenze, sia pubbliche che private, sono state ripristinate in tempi brevi, consentendo al comune di tornare alla normalità senza particolari disagi per i residenti. Il rapido intervento ha permesso di risolvere la situazione in modo tempestivo.

Fenis – A Fenis, la situazione è più complessa. Il ripristino parziale del servizio di gas è previsto per le 12.00 di domani. La RSA e la struttura di Tsanty de Beuva, che è stata allestita dal Sindaco come centro di accoglienza, sono già state ripristinate. Inoltre, scuole, municipio e asilo sono in programma per il ripristino entro le 12.00 di domani. Per le 739 utenze private, tuttavia, il ripristino non ha ancora una stima precisa, ma si prevede che avverrà certamente dopo le 12.00 di domani. La situazione potrebbe richiedere ancora alcune ore per tornare alla normalità nelle aree residenziali, ma i servizi essenziali sono già stati riattivati.

Nus – Anche a Nus, il ripristino parziale dell’erogazione di gas è previsto per le 12.00 di domani. Il centro polifunzionale USL è già stato ripristinato, mentre scuole e municipio saranno riattivati entro le 12.00 di domani. Per le 603 utenze private, il ripristino non ha ancora una stima precisa, ma si prevede che avverrà dopo le 12.00 di domani. Anche in questo caso, il ripristino dei servizi principali avverrà tempestivamente, ma il ritorno alla normalità per tutti i residenti richiederà ancora qualche ora.

La Protezione civile regionale continua a monitorare attentamente la situazione e ha ribadito l’impegno a fornire tempestivi aggiornamenti sulla risoluzione del problema. Il ripristino completo dell’erogazione di gas è una priorità per garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini valdostani. Nel frattempo, le amministrazioni comunali e le autorità locali sono impegnate a gestire al meglio la situazione, assicurando la disponibilità di centri di accoglienza e altre strutture di supporto per i cittadini più vulnerabili.