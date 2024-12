SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE RELATIVE A DUE LOCALI COMMERCIALI SITI NEL QUARTIERE COGNE

L'avviso relativo al pubblico incanto, stabilito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 172 dello scorso 27 dicembre, è pubblicato sull'“Albo pretorio online”.



Per il Lotto 1, comprendente un locale ubicato in via Maggiore Cavagnet, 4, l’importo a base di gara ammonta a 16.150 euro.

Per il Lotto 2, relativo a un locale ubicato in via Maggiore Cavagnet, 2, l’importo a base di gara ammonta a 39.000 euro.

L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta in aumento rispetto alla base d’asta.

Per la descrizione più dettagliata dei beni oggetto di vendita e per le modalità di partecipazione alla gara, è possibile prendere visione del disciplinare di pubblico incanto predisposto dal Servizio Patrimonio dell’Area A1 del Comune di Aosta, pubblicato insieme all’avviso e a tutta la documentazione sul sito web dell’Ente (www.comune.aosta.it), nella sezione “Amministrazione”, percorso “Uffici e Rubrica”, “Ufficio Patrimonio”.

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile rivolgersi via posta elettronica agli indirizzi r.sacco@comune.aosta.it e l.mammoliti@comune.aosta.it.