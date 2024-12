Confusione sulle elezioni comunali da chi ignora lo statuto speciale della Valle d'Aosta

È opportuno chiarire che la circolare del Ministero si riferisce esclusivamente alla disciplina elettorale delle Regioni a statuto ordinario, che non include la nostra Regione Autonoma.

La Valle d'Aosta, infatti, ha un ordinamento speciale che conferisce alla Regione una competenza legislativa primaria su materie come l'organizzazione delle elezioni comunali. In altre parole, la normativa che regola le elezioni nei Comuni valdostani non è vincolata dalle disposizioni che riguardano le Regioni a statuto ordinario, ma è disciplinata da leggi regionali specifiche.

Una di queste leggi stabilisce già, in modo ordinario, la possibilità di un turno elettorale autunnale per le amministrazioni comunali che vedono scadere il loro mandato nel secondo semestre dell'anno. Questo aspetto differenzia la Valle d'Aosta dal resto d’Italia, dove generalmente le elezioni amministrative si tengono in primavera. Pertanto, non c'è alcun cambiamento o incertezza in relazione alle modalità delle prossime elezioni comunali in Valle d'Aosta, che seguiranno l'ordinaria procedura prevista dalla nostra legge regionale.

Sembra che ci sia una certa disinformazione in merito, probabilmente dovuta a una comprensione limitata dello status autonomistico della nostra Regione. La Valle d'Aosta, infatti, gode di un'autonomia che le consente di regolamentare in modo indipendente molti aspetti della sua vita istituzionale, tra cui, appunto, le elezioni comunali.

Invitiamo quindi tutti a una maggiore attenzione quando si trattano temi legati alla specificità dell'ordinamento valdostano, evitando di diffondere informazioni errate che potrebbero creare confusione tra i cittadini. La nostra autonomia, purtroppo, è spesso mal conosciuta, ma è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti abbiano chiaro il quadro normativo che ci distingue dalle altre Regioni italiane.