Servizio passaporti a Aosta: richiesta e rinnovo ora anche presso gli uffici postali

Il servizio è stato attivato nelle sedi di Aosta Ribitel, Aosta 1, Aosta 2 e Aosta 3, situate in diverse zone della città, permettendo ai residenti e domiciliati di prenotare un appuntamento presso gli uffici postali per la presentazione della documentazione necessaria. Questo servizio si inserisce nell’ambito di un’iniziativa più ampia che sta progressivamente estendendo la possibilità di richiedere e rinnovare il passaporto anche nei piccoli comuni della Valle d’Aosta, attraverso il progetto Polis, che coinvolge i comuni con meno di 15mila abitanti.

La procedura per richiedere il passaporto è semplice. I cittadini devono presentarsi presso uno degli uffici postali abilitati con un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie e il pagamento del bollettino di 42,50 euro insieme a una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo, è necessario fornire anche il vecchio passaporto o, se smarrito o rubato, una copia della denuncia. Grazie a una piattaforma tecnologica avanzata, l'operatore postale raccoglierà i dati biometrici (foto e impronte digitali) del richiedente, che saranno poi inviati all’ufficio di Polizia competente per il rilascio del passaporto. Una volta pronto, il passaporto sarà recapitato direttamente a casa del cittadino.

Questo nuovo servizio si aggiunge a quelli già attivi nelle sedi Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione. Il progetto Polis, che ha l’obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in tutto il Paese, è stato finanziato nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Entro il 2026, si prevede che tutti i 7.000 uffici postali dei piccoli centri italiani, inclusi 67 in Valle d’Aosta, saranno rinnovati, con un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro. Questo progetto contribuisce anche a colmare il digital divide e a favorire la coesione territoriale ed economica del Paese, sostenendo le comunità periferiche e migliorando l'accesso ai servizi digitali.

Il lancio del servizio di passaporti in Valle d’Aosta segna un altro passo significativo nell’ambito della trasformazione digitale di Poste Italiane, che ha già completato oltre 3.000 interventi, con più di 23.000 pratiche già concluse, tra cui circa 3.500 richieste di passaporti. Con la continua espansione di questi servizi, Poste Italiane dimostra il suo impegno nel modernizzare la rete dei suoi uffici postali, favorendo l'inclusione digitale e migliorando l'accesso ai servizi pubblici per tutti i cittadini.