Europa Verde: la Valle D’Aosta presente al congresso

Si è concluso domenica sera a Chianciano Terme il Congresso Nazionale di Europa Verde, tenutosi dal 30 novembre al 1° dicembre 2024.

È stato un appuntamento cruciale per il futuro di Europa Verde - Verdi che ha visto la presenza valdostana di Massimiliano Kratter, Co-portavoce di Europa Verde Vallée d’Aoste, e Manuela Nasso, Co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi valdostani, in rappresentanza degli aderenti della Valle d'Aosta.

Durante l’assemblea Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta sono stati eletti alla guida di Europa Verde, confermando l’impegno per un futuro sostenibile con al centro la transizione ecologica, la lotta alla crisi climatica, la costruzione di un’Europa più coesa ponendo attenzione a temi cruciali come la sanità pubblica, l’istruzione, i trasporti e il lavoro e la parità di genere.

Europa Verde Vallée d’Aoste ha ribadito, nel corso del Congresso, il suo impegno nella tutela dell’ecosistema alpino. La catena montuosa valdostana rappresenta un patrimonio naturale e culturale che richiede un approccio condiviso tra le regioni alpine italiane al fine di sviluppare politiche socio-ecosostenibili capaci di valorizzare e preservare le Alpi.

La partecipazione valdostana al Congresso ha rafforzato il ruolo della nostra regione come interlocutore attivo nelle politiche nazionali. Forti del buon risultato alle scorse Elezioni Europee con AVS, Alleanza Verdi Sinistra, è ora fondamentale rafforzare l'azione in Valle d'Aosta e costruire un dialogo costante e di condivisione delle strategie soprattutto con le diverse realtà dell'arco alpino.

Europa Verde Vallée d’Aoste continuerà a lavorare per rafforzare il legame tra il territorio valdostano e le istituzioni italiane ed europee, con uno sguardo rivolto alle elezioni regionali del 2025 e all’obiettivo di realizzare una presenza elettorale unitaria, solida e forte, con tutti coloro che in Valle operano per un futuro più equo e sostenibile.





Per ulteriori informazioni sul Congresso Nazionale:

europaverde.it/assemblea-nazionale-europa-verde-2024