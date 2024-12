Presentato il progetto de “La maison de la montagne”

Il progetto de “La maison de la montagne” è stato uno dei temi al centro dell’assemblea dei maestri di sci della Valle d’Aosta, ieri riuniti al teatro Splendor di Aosta. L’architetto Andrea Gualla, ha presentato il progetto della nuova struttura che sorgerà nella zona della torre piezometrica di Aosta, mostrando le prime immagini dell’edificio che avrà un profilo ispirato al Dente del Gigante.

L’Associazione Valdostana Maestri ha da poco presentato agli uffici regionali il progetto di fattibilità. L’opera avrà un costo di 4 milioni 850 mila euro e sarà finanziata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Se le tempistiche saranno rispettate e le procedure approvate, l’avvio dei lavori di costruzione è previsto per la prossima primavera-estate.

È intervenuto anche Jean Paul Tournoud di TurismOk, società che ha avviato una collaborazione con l’Associazione Valdostana Maestri di Sci per analizzare alcuni dati della categoria. Tre i settori studiati: il profilo dei circa 1.600 maestri, di età media di 43 anni - in linea con i dati nazionali -, le caratteristiche delle 23 scuole di sci, oltre a effettuare una all’analisi sull’utilizzo degli impianti di risalita. Tra i tanti dati, lo studio ha evidenziato la carenza di maestri di sci in alcuni periodi della stagione, nello specifico sotto le vacanze di Natale e Carnevale. Il 70% delle scuole di sci fatica a reperire professionisti per far fronte all’alto numero di richieste.

Il presidente Beppe Cuc, nella sua relazione, ha posto l’accento sui numerosi interventi infrastrutturali che stanno interessando le stazioni sciistiche della Valle d’Aosta. I nuovi impianti di risalita di Breuil-Cervinia e Pila, i futuri progetti di La Thuile, Courmayeur e di altre realtà regionali saranno importanti per la collettività, il turismo e senza dubbio anche per la categoria.

Il presidente Beppe Cuc ha inoltre parlato delle novità fiscali che riguardano le scuole e i maestri di sci. Dalla stagione ormai avviata l’intera categoria è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA del 5%. Un cambio rispetto al passato, che ha richiesto diversi tavoli di lavoro, una riorganizzazione e implementazione delle piattaforme gestionali e delle segreterie.

Prima di passare alle premiazioni, è stato presentato il bilancio di previsione 2025, che supera i due milioni di euro (2.041.573) e che è stato approvato all’unanimità dai presenti in assemblea.

Al tradizionale appuntamento dei maestri di sci hanno partecipato anche Renzo Testolin (presidente della Regione), Luigi Bertschy (vice presidente e assessore ai trasporti) e Giulio Grosjacques (assessore regionale a turismo e sport).

I PREMIATI

Maestri di sci alpino con 30 anni di attività: Erik Avoyer, Cesare Bionaz, Giuseppe Butelli, Achille Caruso, Flavia Casale Brunet, Carlo Augusto Ceffa, Christian Ceresa, Paolo Comune, Filippo Contino, Massimo Dalle, Duccio Duranti, Luca Formagnana, Riccardo Giussani, Gillio Jotaz, Davide Lazzarin, Michel Lucianaz, Alberto Morello, Nadir Paletti, Federico Parma, Stefania Perrod, Roger Pramotton, Mike Rey, Tiziano Saltarelli, Christian Sartori, Sylvie Vaser, Claudio Vastarini, Sovrana Welf, Barbara Zavattaro.

Neo maestri di sci di fondo: Beatrice Bastrentaz, Thierry Bianquin, Federico Bonino, Nikita Borettaz, Eloé Bullio, Manuela Carrara, Cédric Christille, Anaïs Cornaz, Wladimir Cuaz, Jerome Garin, Simone Gemelli, Nadège Gontel, Coralie Grappein, Amandine Guala, Giulia Leonardo, Maurizio Macori, Anaïs Maluquin Segor, Micol Maluquin Segor, Giacomo Missana, Leonardo Mosquet, Axel Navillod, André Philippot, Giorgia Saracco, Pietro Segor, Simone Zanon.

Neo maestri di sci alpino: André Anglesio, Niccolò Barbero, Greta Boano, Chiara Olga Boggio, Carlo Giuseppe Borri, Martine Brumin, André Burgay, Tommaso Canonico, Mattia Carrozza, Federico Castelli, Alessandro Chiaravalli, Federico Costi, Francesco Eberle, Umberto Enrietti, Jacopo Gregori, Nicole Isabel, Carlo Martinelli, Alice Nigra, Costanza Orestano, Carlotta Pastore, Maria Vittoria Raffaelli, Laurent Rigollet, Tommaso Spagniolo, Lorenzo Stirano, Nicolò Toja, Luca Valentino, Chiara Verducci, André Viérin, Giulia Cerosillo, Yvonne Daudry, Kristen Herin, Letizia Longo, Federico Mecugni, Elia Ottino, Camilla Perroni, Philippe Quey, Giorgio Balagna, Stefano Fadda, Alex Fumagalli, Arianna Lucat, Thierry Mathio, Angelica Polli, Andrea Riccardo Ravano, Francesca Savoia, Didier Tognan, Filippo Valditara, Victoria Molteni.

Maestri specializzati nell’insegnamento ai disabili: Luca Argentero, Giacomo Beniamini, Alexa Borettaz, Luke Cambiolo, Corrado Chatillard, Matteo Chenal, Elisa Clerici, Arianna Cossard, Veronica Coppi, Agostino Filippa, Luigi Filippa, Emanuele Flamini, Ambra Fosson, Andrea Fusco, Gabriele Ghisafi, Nadia Glarey, Rebecca Gola Cusino, Daniel Guglielmino, Giorgia Lanfranco, Amalia Laurent, Camilla Laurent, Yuri Laurent, Filippo Malabaila, Guido Meak, Francesca Menaldo, Aldo Agostino Payn, Michele Peccoz, Jules Pession, Francesca Piana, Stefano Pramotton, Michel Revil, Luigi Riz, Diego Usel, Sylvie Vaser, Alessandro Verzellesi, Fabienne Vittaz.