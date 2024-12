"Quart nel buio: la SR37 senza illuminazione da mesi, il Comune minaccia azioni legali

La mancanza di illuminazione pubblica lungo la SR37, una delle arterie più cruciali per la viabilità e la sicurezza di queste zone, è una problematica che ha ormai raggiunto livelli insostenibili. Nonostante le numerose segnalazioni e i solleciti da parte dei residenti, che giustamente si trovano costretti a convivere con un continuo stato di disagio, la situazione non è stata ancora risolta. La causa di questo grave disguido, stando a quanto ammesso dalla stessa ditta appaltatrice dei lavori di posa della fibra ottica, sembra essere il danneggiamento della rete IP durante i lavori, un danno che ancora oggi non è stato riparato.

Il Sindaco di Quart, Fabrizio Bertholin, ha espresso la sua frustrazione per una situazione che si protrae da troppo tempo, mettendo in evidenza il crescente senso di insicurezza che si è creato tra i residenti e gli utenti della strada. “Non possiamo tollerare che la sicurezza dei nostri cittadini venga messa a rischio per colpa di un danno che avrebbe dovuto essere risolto da tempo. La mancanza di illuminazione pubblica in un tratto così frequentato della SR37, soprattutto in alcune zone collinari e nel villaggio di Vallerod, è una grave carenza che sta creando un disagio quotidiano. Ogni giorno riceviamo lamentele dai residenti che si sentono insicuri, e sono costretti a percorrere una strada completamente al buio, con tutte le conseguenze che questo comporta, sia in termini di sicurezza che di qualità della vita."

La denuncia del Sindaco è anche un invito a riflettere sulle difficoltà che le amministrazioni locali devono affrontare nel cercare di ottenere risposte dalle imprese e dagli enti coinvolti. In un momento in cui la tecnologia e le infrastrutture digitali sono sempre più necessarie, la sicurezza pubblica non può essere sacrificata. Le promesse di intervento della ditta appaltatrice, che avrebbe dovuto risolvere il problema a breve, sono rimaste purtroppo vane, e la pazienza dei cittadini è ormai esaurita. Le istituzioni comunali, nonostante l'impegno continuo, sembrano non avere il controllo su quanto accade sul proprio territorio, con danni che non vengono sistematicamente risolti.

"Nonostante i numerosi sopralluoghi e le continue sollecitazioni, l'intervento di ripristino non è ancora stato effettuato e la situazione resta invariata", continua il Sindaco Bertholin. "Siamo ora costretti a valutare l'avvio di azioni legali per cercare di ottenere finalmente una risposta che rispetti i diritti dei nostri cittadini. Non possiamo permettere che la sicurezza venga messa in secondo piano per un danno che non è stato neanche risarcito, e non possiamo più aspettare. È ora di passare dalle parole ai fatti."

Questa vicenda evidenzia non solo l'importanza dell'illuminazione pubblica per la sicurezza delle nostre strade, ma anche la frustrazione che nasce quando le istituzioni non sono in grado di garantire la tempestività degli interventi. In una società che si evolvono a ritmo serrato, dove le infrastrutture digitali sono fondamentali, non si può rischiare di compromettere anche le basi della sicurezza pubblica. Mentre le persone si trovano ad affrontare il buio e l’incertezza lungo un tratto di strada che attraversa la loro quotidianità, si sente forte la necessità di un’azione concreta che metta fine a questo disguido. Il Comune di Quart sta facendo tutto il possibile per risolvere il problema, ma è chiaro che, senza il coinvolgimento e l’impegno delle parti responsabili, i cittadini saranno costretti ad aspettare ancora troppo a lungo per riacquistare la sicurezza di cui hanno diritto.