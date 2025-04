Portes Ouvertes: Visita della Classe V della Scuola Primaria di Cogne al Consiglio Valle

Nella mattinata di oggi, venerdì 4 aprile 2025, gli studenti della classe V della scuola primaria di Cogne, accompagnati dalla loro insegnante Marie Claire Daudry, hanno partecipato a una visita speciale al Consiglio Valle, nell'ambito del progetto "Portes Ouvertes".

Durante la visita, i bambini hanno ascoltato con grande interesse una presentazione sulla storia e sul funzionamento del Consiglio Valle. L'illustrazione dei meccanismi di lavoro dell'Assemblea, insieme ai suoi ruoli e obiettivi, ha suscitato molte domande e curiosità tra gli studenti. Successivamente, gli alunni si sono calati nei panni dei Consiglieri regionali, affrontando una simulazione pratica di discussione di un progetto di legge, un'esperienza che li ha coinvolti attivamente.

Il progetto di legge discusso riguardava l'installazione di distributori di merendine nelle scuole, un tema che ha stimolato un dibattito tra i giovani partecipanti. Dopo un'attenta analisi della proposta, gli studenti hanno espresso un parere favorevole all'introduzione di erogatori self-service, con la possibilità di offrire non solo snack confezionati, ma anche cibi freschi come la frutta. Un aspetto particolarmente sottolineato è stato l'importanza di garantire un'offerta alimentare inclusiva, con attenzione particolare a chi ha intolleranze o allergie alimentari.

Questa visita ha rappresentato un'importante occasione di educazione civica per gli studenti, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con tematiche legislative in modo pratico e coinvolgente. Il progetto "Portes Ouvertes" si conferma quindi un'iniziativa preziosa per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e alla partecipazione attiva nella vita democratica.