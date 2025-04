Convegno di studi su Emilio Lussu, tra pensiero e azione

"Emilio Lussu: pensiero e azione per un ordinamento autonomo e federativo". È il titolo del convegno di studi che si terrà lunedì 14 aprile 2025, alle ore 14.30, al Nuovo Polo Universitario di Aosta, in via Monte Vodice.

L'iniziativa è organizzata dal Consiglio Valle e dall'Università della Valle d'Aosta, con il patrocinio del Consiglio regionale della Sardegna nell'ambito dell'80° della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia per ricordare la figura di Emilio Lussu, relatore dello Statuto speciale della Valle d'Aosta all'Assemblea costituente e promotore delle Autonomie, a cinquant'anni dalla sua scomparsa.

A introdurre la giornata di studi saranno i Presidenti del Consigli regionali della Valle d'Aosta e della Sardegna e la Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta. Moderati da Antonio Mastropaolo, Professore di istituzioni di diritto pubblico all'UniVdA, interverranno Roberto Louvin, Professore di diritto pubblico comparato all'Università di Trieste, Valdo Spini, storico e Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Monica Grossi, Soprintendente archivistica della Sardegna, e Ilenia Ruggiu, Professoressa di diritto costituzionale e Pro-Rettrice dell'Università di Cagliari.

Il convegno offrirà un'importante occasione di riflessione sull'eredità politica e culturale di Emilio Lussu, approfondendo il suo ruolo nella costruzione dell'Autonomia, il suo contributo alla Resistenza e il valore attuale del suo pensiero.