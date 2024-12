Alla ricerca della luce vera: Light Pollution di Diego Scursatone

L’inaugurazione avrà luogo sabato 14 dicembre alle ore 17:00, e la mostra rimarrà aperta fino a domenica 22 dicembre, con orari di visita fissati per il sabato e la domenica dalle 15:00 alle 18:00, mentre nei giorni feriali sarà possibile accedere su prenotazione.

In questa nuova mostra, Scursatone conferma il suo posto tra i più interessanti e autentici protagonisti dell’arte contemporanea. Con Light Pollution, l'artista affronta la contraddizione insita nei nostri tempi, esplorando il rapporto tra l'uomo e l'ambiente attraverso un linguaggio figurativo che sfiora la metafisica. La sua ricerca si concentra sulla luce artificiale, quella presenza onnipresente che, pur simulando la naturalezza, priva la notte della sua vera essenza, trasformando la nostra realtà in una veglia eterna, innaturale.

Ogni opera di Scursatone è una riflessione sulla perdita dell’autenticità della notte, una finestra attraverso cui l’artista ci invita a osservare la tensione tra il bisogno umano di illuminare il buio e la distruzione di un contatto genuino con la natura. Le sue pennellate, precise e ricche di sfumature, uniscono una tecnica impeccabile a una profondità concettuale che rende le sue opere potenti e suggestive. Non si tratta solo di un esercizio tecnico, ma di una comunicazione che si fa esperienza sensoriale e riflessione emotiva, portandoci a confrontarci con la nostra realtà e la nostra relazione con il mondo.

La maestria tecnica di Scursatone è evidente in ogni dettaglio, ma è la sua umanità, la sua capacità di affrontare temi complessi con semplicità e grazia, a renderlo un artista così raro. La sua arte non cerca l’effetto sensazionalistico, ma una comunicazione intima e profonda, che si fa veicolo di una riflessione universale.

L'incontro con Scursatone, attraverso il suo lavoro, rappresenta una possibilità di crescita artistica e umana. Ogni dettaglio, ogni riflessione, ogni confronto con lui ci arricchisce, offrendoci una nuova prospettiva sull'arte e sulla vita.

La mostra Light Pollution non è solo un’analisi delle luci artificiali che ci circondano, ma un invito a riscoprire la vera luce, quella che nasce dalla connessione autentica con il mondo e con noi stessi. Un'opera che ci lascia con una sensazione di gratitudine e ammirazione per l'arte di Diego Scursatone, il cui messaggio, come la sua arte, rimarrà impresso nel nostro cuore. L'ingresso è libero, e il catalogo della mostra è disponibile per chi desidera portare a casa un pezzo di questa esperienza unica.