È stata inaugurata la nuova seggiovia Goillet di Breuil-Cervinia, sostituita durante l’estate con un impianto moderno e di ultima generazione, dotato di sistema EcoDrive che modula la velocità in base all’affluenza, riducendone i consumi fino al 20%. Gli sciatori da questa stagione possono beneficiare di un’altra infrastruttura all’avanguardia, all’insegna della sostenibilità, del comfort e dell’efficienza. La seggiovia esaposto, ad ammorsamento automatico, permette di incrementare in modo notevole la capacità di trasporto, passando dai 1.600 ai 2.400 passeggeri all’ora, con un tempo di percorrenza di 5 minuti. Un collegamento più agevole tra Breuil-Cervinia e Valtournenche, a bordo di seggiole con schienale riscaldato e cupola per le giornate più fredde.

Dunque una grande novità per gli sciatori che scelgono il comprensorio di Cervino Ski Paradise, innevato e interamente fruibile dalla scorsa settimana e che resterà aperto senza interruzioni fino al 7 settembre 2025. Un’altra stagione lunga undici mesi, grazie all’altitudine della località e a impianti di risalita che partono da una quota di 2.000 metri. Un fattore non di poco conto in questo momento storico, come evidenziato anche dal recente report Savillis Ski Index, che indica Breuil-Cervinia al primo posto della classifica delle località più resiliente ai cambiamenti climatici.

Luigi Bertschy, assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile: «Questo nuovo impianto, inserito nei programmi d’investimento delle infrastrutture funiviarie, rende più confortevole il trasporto e l’esperienza sciistica e contribuirà a migliorare l’attrattività turistica della località. Dopo la dura calamità che ha colpito Breuil-Cervinia quest’estate, la società ha prontamente ricostruito la pista 5, sistemato l’impianto di innevamento e realizzato, oltre a tutto il programma manutentivo, la nuova seggiovia del Goillet. Presentarsi al via della stagione invernale 2024/25 con il comprensorio pronto per accogliere sciatori e amanti della località era un impegno preciso e doveroso nei confronti della comunità, siamo soddisfatti di averlo mantenuto e siamo sicuri che contribuirà a rafforzare l’importante ruolo che la società Cervino riveste per l’economia locale e regionale».

Federico Maquignaz, presidente Cervino Spa: «È stato concluso un altro lavoro di ammodernamento importante per il comprensorio. In questi ultimi anni stiamo continuando a investire nelle infrastrutture per garantire eccellenti servizi alla nostra clientela e mantenere alto il livello dell’offerta turistica. Investimenti che sono possibili grazie alla sinergia, alla visione comune e al contributo di Regione Valle d’Aosta. Il nostro inverno è iniziato da oltre un mese, siamo molto contenti delle presenze e ora ci prepariamo al periodo natalizio e di massima affluenza, con tutte le piste aperte e innevate».

Intanto si è chiuso un altro fine settimana positivo. Breuil-Cervinia e Valtournenche hanno fatto registrare quasi 20 mila primi ingressi tra venerdì e domenica, con punte di oltre 8.000 il sabato e la domenica.