Cena di Natale Sfigatte giovedì 12 dicembre 2024 alle OFFICINE FERROVIARIE

Siamo giunti a dicembre e, come ogni anno, il Natale bussa alle porte, portando con sé la sua solita giostra di regali, decorazioni e una buona dose di tradizione culinaria. Ma quest’anno, a Torino, c'è un evento che promette di spezzare con il cliché natalizio, rendendo il 12 dicembre qualcosa di davvero... speciale. Alle Officine Ferroviarie di Corso Germano Sommeiller 12, a partire dalle 20.30, si svolgerà la Cena di Natale Sfigatte. E, fidatevi, non è la solita cena natalizia a base di cappelletti in brodo e pandoro, anzi, si promette di essere l'esatto opposto.

Prima di tutto, la location: Officine Ferroviarie. Non proprio il salotto accogliente della nonna, ma un luogo che ha il fascino di chi sa di essere diverso, lontano dalla tradizione ma con una marcia in più. E per arrivarci? Basta prendere la metropolitana e scendere alla fermata giusta, perché qui l’auto non serve: il Natale arriva, quest’anno, con il treno. Eh sì, proprio così: Babbo Natale ha detto basta alle renne e si è fatto un viaggio più green, montando su un bel treno! Un atto di coraggio e consapevolezza ecologica che sicuramente farà discutere i puristi della tradizione. Addio Rudolf, quest'anno non c'è posto per te nel Polo Nord, perché la lotta allo sfruttamento delle renne è più forte che mai.

L'invito è semplice e chiaro: se non partecipate alla Cena Sfigatte, sarete segnati nella lista dei cattivi. E sappiatelo, non si tratta di una minaccia vuota, ma di un rimprovero che non potrà essere ignorato. A parte gli scherzi, l’obiettivo è farvi divertire e magari ridere un po’ della nostra smodata passione per il Natale in versione alternativa. E, per non farvi sentire troppo colpevoli, ci sarà anche una selezione di regali disponibili al Banchetto dello Sfigatte Store e, udite udite, i Calendari 2025, perché il Natale dura tutto l’anno, no?

Ora, veniamo al piatto forte della serata: il menù. Preparati a una scelta che farà impazzire anche i più scettici della cucina vegana. Ecco le opzioni:

Veggie Burger plant-based : Per chi ama l’avventura e il buon gusto senza derivati animali. Pane vegano (e c’è anche l’opzione senza glutine, per i più esigenti), pomodoro fresco, insalata croccante, cetriolini, cipolla e maionese vegana. Semplice, ma soddisfacente.

Burrito falafel : Un vero viaggio di sapori, con falafel, riso basmati, una spruzzata di pico de gallo (mix fresco di pomodoro e cipolla tropea) e un tocco di hummus di ceci. E non dimentichiamoci della maionese vegana, che non può mai mancare.

Beyond Sausage: Per chi non ha paura di assaporare il futuro, c’è il hot dog plant-based, servito con crauti, cipolla caramellata e una serie di salse tra cui ketchup, honey mustard e maionese vegana.

E per accompagnare il tutto, bevande fresche e dissetanti come acqua, soft drink, vino, birra bionda e bianca. Ok, niente birre speciali e niente superalcolici, ma chi ha bisogno di altro quando l’atmosfera è così informale e festosa?

In conclusione, la Cena di Natale Sfigatte non è solo un’occasione per mangiare e bere, ma è un vero e proprio atto di resistenza natalizia. Una serata dove si ride, si scherza e, soprattutto, si vive il Natale in modo diverso. Un Natale che non ha paura di rompere con la tradizione, di dire no allo sfruttamento animale, e di fare del bene alla propria coscienza… e al proprio stomaco.

E se vi state ancora chiedendo se partecipare o meno, vi invito a non esitare. La lista dei cattivi è lunga, ma forse, solo forse, una risata e un buon piatto potrebbero rendervi meno malvagi. Ma attenzione: la prenotazione è obbligatoria, quindi non fate i furbi. Scrivete a prenotazioni@lessfigatte.it e preparatevi a una serata che non dimenticherete facilmente.