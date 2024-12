Modon d’Or 2024: Premiate le eccellenza e tradizione nella Fontina DOP d'Alpeggio della Valle d'Aosta

Modon d'Or 2024 ha celebrato le migliori forme di Fontina DOP d'alpeggio della Valle d'Aosta, un'iniziativa che rappresenta un'importante vetrina per l'eccellenza agroalimentare regionale. Questo evento annuale, che ha coinvolto una selezione rigorosa tra 44 partecipanti, ha premiato i produttori che si distinguono per la qualità del loro formaggio, simbolo di una tradizione secolare e di una passione per il territorio che va oltre la semplice produzione alimentare.

I cinque vincitori del concorso sono Frères Béthaz ss agricola – Alpeggio Alpe Vieille – Valgrisenche, La Comba soc. semp. Agr – Alpeggio Boregne – Valgrisenche, La Vignettaz di Chabloz Fulvio&c. ss – Alpeggio Plan de l’Eyve – Fressan, Planaz Alessia – Alpeggio Chantorné-La Vieille – Valtournenche, e Soc. Agr Passion de Reines di Crétier Aurelio – Alpeggio By – Ollomont. Questi produttori si sono distinti per la qualità straordinaria delle loro Fontine, il risultato di un processo di lavorazione che rispetta le tradizioni e l'ambiente montano.

Le forme premiate sono state selezionate attraverso un lungo processo di degustazione, che ha visto il coinvolgimento di diverse giurie. In particolare, la giuria d'eccellenza ha avuto il compito di scegliere le migliori tra le dieci finaliste, a seguito delle valutazioni della giuria tecnica e di quella del territorio. La valutazione ha preso in considerazione non solo la qualità organolettica, ma anche la capacità di ciascun produttore di preservare la tradizione e l'identità del formaggio.

Non sono mancati, tra le dieci finaliste, alcuni altri formaggi di alta qualità, che pur non essendo stati premiati, hanno comunque ricevuto un meritato riconoscimento. Le forme non premiate, ma comunque tra le migliori, sono quelle prodotte da Brédy Francesco – Alpeggio Berovard – Ollomont, Chatelair Soc. Coop. Agr. – Alpeggio La Rossa – Doues, Chatelair Soc. Coop. Agr – Alpeggio Moff– Doues, Martinod Donato – Alpeggio Lo Fra – Avise, e Soc. Agr. Frères Diémoz ss – Alpeggio La Baou – Saint-Rhémy-En-Bosses.

Il concorso rappresenta una conferma della vitalità del settore agroalimentare valdostano, un settore che si distingue per la qualità dei suoi prodotti e per l’impegno dei casari e degli allevatori locali. L'iniziativa non solo celebra il lavoro di questi professionisti, ma contribuisce anche alla valorizzazione del patrimonio gastronomico della Valle d'Aosta, permettendo ai consumatori di apprezzare un prodotto che racconta una storia fatta di passione, cura e rispetto per il territorio.

I vincitori del Modon d'Or hanno ricevuto un incentivo di 1.500 euro ciascuno, come riconoscimento per il loro impegno e per la qualità dei loro prodotti. A partire dai primi giorni di dicembre, sarà possibile acquistare o degustare le Fontine premiate in numerosi punti vendita, ristoranti e alberghi della regione, offrendo a tutti l'opportunità di assaporare queste eccellenze del territorio valdostano.