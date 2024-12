Pila spa ricorre ad un finanziamento di oltre 5 mlni per funivia

Pila SpA, la società che gestisce il comprensorio sciistico e turistico di Pila in Valle d'Aosta, ha ricevuto un importante finanziamento di 5,38 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto funiviario. Il finanziamento, che è stato concesso da Finaosta e sostenuto con una garanzia del 70% da SACE attraverso lo strumento “Garanzia Futuro”, rappresenta un passo fondamentale nell'ambito del piano di ammodernamento dell'intero comprensorio sciistico. Questa operazione rientra in un progetto più ampio, che prevede investimenti complessivi superiori ai 60 milioni di euro, finalizzati a rendere Pila una meta ancora più attrattiva per i turisti e a migliorare la qualità dei servizi offerti.

Il nuovo impianto, una telecabina moderna, collegherà diverse aree del comprensorio sciistico, facilitando l'accesso e il trasporto degli sciatori e dei turisti. Il progetto comprende anche opere accessorie come stazioni di partenza e arrivo, impianti di innevamento e sistemi di protezione contro le valanghe, per garantire sicurezza e efficienza. Questa nuova infrastruttura sarà di grande utilità non solo per la stagione invernale, ma anche per l’intero anno, offrendo un servizio continuo e di alta qualità.

Inoltre, il nuovo impianto funiviario rappresenta una parte del più ampio progetto di collegamento tra i comuni di Aosta e Cogne, che è ancora in fase di studio. Questo collegamento, se realizzato in futuro, rappresenterà un importante passo verso la creazione di un sistema di mobilità sostenibile nella regione, con vantaggi per l’intero territorio e per il turismo.

Luca Labanca, responsabile di SACE per il Piemonte e la Valle d'Aosta, ha sottolineato che questa operazione fa parte di un piano di crescita strategico e sostenibile a lungo termine. Con l'aiuto di “Garanzia Futuro”, uno strumento semplice e digitale, Pila SpA è riuscita a ottenere le risorse necessarie per migliorare la propria struttura, rendendo il comprensorio più moderno e funzionale. Questo investimento non solo permetterà di migliorare i servizi offerti ai clienti, ma contribuirà anche al rafforzamento del collegamento funiviario regionale, favorendo una crescita sostenibile per la Valle d'Aosta.

Investire in progetti come questo significa non solo migliorare le infrastrutture esistenti, ma anche stimolare la produttività e la competitività del territorio. I benefici di questa operazione vanno ben oltre il miglioramento delle strutture turistiche: si tratta di un investimento strategico che aiuterà a rafforzare l’economia locale e a rendere la regione ancora più attrattiva per i turisti, con effetti positivi sul lungo periodo per la comunità e per l’intero Sistema Paese.