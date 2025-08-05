SI FA PRESTO A DIRE CASINO - 4

4ª puntata

Organizzazione del lavoro finalizzata al controllo della produzione

Quanto potrebbe risultare poco deducibile da ciò che precede, in tema di organizzazione del lavoro, è l’indispensabilità di una cassa (amministrativa) che non interagisca con il cliente, ma operi soltanto per le operazioni di integrazione tavoli, ad esclusione della cassetta in dotazione allo changeur, onde evitare che la cassa in parola maneggi contanti.

Nel bordereau di chiusura della cassa di sala è bene considerare l’importo dei cosiddetti “gettoni a mani clienti”, per quanto rilevano sulla movimentazione dei titoli di credito negoziati all’apposito ufficio della Casa da gioco. Dato che ci si riferisce a una gestione in continuità, è il caso di rivedere alcuni articoli del Disciplinare inerenti l’esclusione da determinate responsabilità da parte della Regione.

3 b) Identica premessa di cui al punto precedente. È una metodologia mirata a un unico effetto: evitare sprechi a beneficio del ritorno degli investimenti. Trattasi di un accorgimento specifico che, dopo aver inserito nella manifestazione e/o evento mirato alla produzione costi e ricavi, ne conforta con migliore chiarezza il raffronto.

Avevo evidenziato l’apertura di Ca’ Noghera nell’agosto del 1999; ora i risultati del Casinò di Venezia:

1988: totale proventi 78.305.421

1999: totale proventi 106.589.465

2000: totale proventi 155.977.692

Presenze:

1988: 598.765

1999: 832.100

2000: 1.148.240

Quote di mercato:

1988: 20,81%

1999: 26,80%

2000: 32,65%

Da notare:

Fair roulette → 1988: nulla; 1989: 8.956.379; 2000: 21.715.767

Chemin de fer → 1988: 9.307.509; 1999: 10.919.050; 2000: 11.842.238

Roulette francese → 1988: 24.697.135; 1999: 23.088.049; 2000: 18.551.766

Slot machine → 1988: 38.252.190; 1999: 53.348.039; 2000: 84.566

Il punto banco è stato immesso nell’offerta a Venezia nel 2008.

Introduzione dei giochi negli anni:

1986

Slot: Sanremo

Black jack: Sanremo, Campione e Venezia

Roulette americana: Sanremo

Fair roulette: Sanremo

1987

Slot: Sanremo

Black jack: Sanremo, Campione e Venezia

Fair roulette: Sanremo

1991

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo

1999

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo e Venezia

Punto banco: Saint Vincent

2005

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Punto banco: Sanremo, Campione e Saint Vincent

Craps: Saint Vincent

2010

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Punto banco: Sanremo, Campione, Saint Vincent e Venezia

Craps: Saint Vincent e Campione

2015

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo e Venezia

Punto banco: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Craps: Saint Vincent e Campione

2022

Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Roulette americana: Saint Vincent

Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Punto banco: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia

Craps: Saint Vincent

Segue: giochi americani

Da notare che a Sanremo sono stati fatti tentativi di immettere giochi nuovi, ma con scarso successo e limitati nel tempo.

Invece, per il poker nelle sue varie forme: inizialmente a Saint Vincent nel 199 (probabile errore di anno), nel 1999 a Venezia, nel 2002 a Sanremo e Campione. Per i tornei di poker si deve attendere il 2007 a Sanremo, il 2009 a Saint Vincent e il 2015 a Campione e Venezia.

Relativamente alle presenze, si fa notare l’assenza dei dati in quanto, per Sanremo e Campione, non si poteva essere sicuri a mente del separato ingresso per le slot. (4 - CONTINUA)