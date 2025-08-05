SI FA PRESTO A DIRE CASINO - 4

4ª puntata
Organizzazione del lavoro finalizzata al controllo della produzione
Quanto potrebbe risultare poco deducibile da ciò che precede, in tema di organizzazione del lavoro, è l’indispensabilità di una cassa (amministrativa) che non interagisca con il cliente, ma operi soltanto per le operazioni di integrazione tavoli, ad esclusione della cassetta in dotazione allo changeur, onde evitare che la cassa in parola maneggi contanti.
Nel bordereau di chiusura della cassa di sala è bene considerare l’importo dei cosiddetti “gettoni a mani clienti”, per quanto rilevano sulla movimentazione dei titoli di credito negoziati all’apposito ufficio della Casa da gioco. Dato che ci si riferisce a una gestione in continuità, è il caso di rivedere alcuni articoli del Disciplinare inerenti l’esclusione da determinate responsabilità da parte della Regione.
3 b) Identica premessa di cui al punto precedente. È una metodologia mirata a un unico effetto: evitare sprechi a beneficio del ritorno degli investimenti. Trattasi di un accorgimento specifico che, dopo aver inserito nella manifestazione e/o evento mirato alla produzione costi e ricavi, ne conforta con migliore chiarezza il raffronto.
Avevo evidenziato l’apertura di Ca’ Noghera nell’agosto del 1999; ora i risultati del Casinò di Venezia:
1988: totale proventi 78.305.421
1999: totale proventi 106.589.465
2000: totale proventi 155.977.692
Presenze:
1988: 598.765
1999: 832.100
2000: 1.148.240
Quote di mercato:
1988: 20,81%
1999: 26,80%
2000: 32,65%
Da notare:
Fair roulette → 1988: nulla; 1989: 8.956.379; 2000: 21.715.767
Chemin de fer → 1988: 9.307.509; 1999: 10.919.050; 2000: 11.842.238
Roulette francese → 1988: 24.697.135; 1999: 23.088.049; 2000: 18.551.766
Slot machine → 1988: 38.252.190; 1999: 53.348.039; 2000: 84.566
Il punto banco è stato immesso nell’offerta a Venezia nel 2008.
Introduzione dei giochi negli anni:
1986
Slot: Sanremo
Black jack: Sanremo, Campione e Venezia
Roulette americana: Sanremo
Fair roulette: Sanremo
1987
Slot: Sanremo
Black jack: Sanremo, Campione e Venezia
Fair roulette: Sanremo
1991
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo
1999
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo e Venezia
Punto banco: Saint Vincent
2005
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Punto banco: Sanremo, Campione e Saint Vincent
Craps: Saint Vincent
2010
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Punto banco: Sanremo, Campione, Saint Vincent e Venezia
Craps: Saint Vincent e Campione
2015
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo e Venezia
Punto banco: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Craps: Saint Vincent e Campione
2022
Slot: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Black jack: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Roulette americana: Saint Vincent
Fair roulette: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Punto banco: Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia
Craps: Saint Vincent
Segue: giochi americani
Da notare che a Sanremo sono stati fatti tentativi di immettere giochi nuovi, ma con scarso successo e limitati nel tempo.
Invece, per il poker nelle sue varie forme: inizialmente a Saint Vincent nel 199 (probabile errore di anno), nel 1999 a Venezia, nel 2002 a Sanremo e Campione. Per i tornei di poker si deve attendere il 2007 a Sanremo, il 2009 a Saint Vincent e il 2015 a Campione e Venezia.
Relativamente alle presenze, si fa notare l’assenza dei dati in quanto, per Sanremo e Campione, non si poteva essere sicuri a mente del separato ingresso per le slot. (4 - CONTINUA)