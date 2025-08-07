 / ECONOMIA

ECONOMIA | 07 agosto 2025, 14:22

In Valle d'Aosta sci più caro anche nel 2026, lo stagionale sfonda quota 1.500 euro

Crescono anche le tariffe agevolate. Resta il 50% di sconto per i residenti, ma sciare sarà sempre più un lusso da programmare

Cambia la stagione, ma non la tendenza. In Valle d’Aosta anche la neve costa sempre un po’ di più. L’Abbonamento stagionale 2025/2026 per gli impianti di risalita sfiora quota 1.515 euro, con un aumento secco di 55 euro rispetto allo scorso anno. Per chi vuole sconfinare fino a Zermatt, il prezzo sale a 1.788 euro, +65. Un rincaro che sfiora il 3,8%, distribuito con la precisione di un gatto delle nevi.

Ma stavolta, per chi segue con attenzione l’economia della neve, c’è un piccolo sospiro di sollievo: l’aumento è più contenuto rispetto alle stagioni precedenti, quando si era arrivati anche a +8,9%. Una frenata che sembra figlia tanto della prudenza economica quanto del tentativo di non allontanare troppo le famiglie valdostane dalle piste.

Sì, perché l'Avif — l’Associazione valdostana impianti a fune — lo sa bene: sciare è ancora parte dell’identità di questa regione. E per questo rimane attiva anche per il 2025/2026 la tariffa scontata del 50% per i residenti, lanciata l’anno scorso in via sperimentale. Una mossa strategica, oltre che simbolica, per evitare che il divertimento bianco diventi una questione di reddito.

Le cifre, però, parlano chiaro: anche per under 24 e over 65, lo stagionale supera i 1.200 euro (1.212 senza Zermatt, 1.430 con). Gli under 16 pagheranno 1.061 euro, mentre i più piccoli — gli under 8 — potranno sciare gratis solo se accompagnati da un adulto con skipass. Altrimenti, anche per loro: 379 euro (447 con Zermatt).

Un prezzo da conteggiare nel bilancio familiare, magari con largo anticipo. Perché la settimana bianca, o anche solo il week-end, rischia di diventare un bene di lusso, da prenotare con la stessa cura con cui si programma un viaggio intercontinentale.

La Valle d’Aosta, patria di sport invernali, continua a scommettere sul suo fiore all’occhiello. Ma il ghiaccio sotto gli sci, stavolta, ha anche un retrogusto economico: serve equilibrio per non scivolare.

Et si la neige est un rêve, il ne faut pas qu’elle devienne un privilège.

red/eco

