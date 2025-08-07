In Valle d'Aosta sci più caro anche nel 2026, lo stagionale sfonda quota 1.500 euro

Cambia la stagione, ma non la tendenza. In Valle d’Aosta anche la neve costa sempre un po’ di più. L’Abbonamento stagionale 2025/2026 per gli impianti di risalita sfiora quota 1.515 euro, con un aumento secco di 55 euro rispetto allo scorso anno. Per chi vuole sconfinare fino a Zermatt, il prezzo sale a 1.788 euro, +65. Un rincaro che sfiora il 3,8%, distribuito con la precisione di un gatto delle nevi.

Ma stavolta, per chi segue con attenzione l’economia della neve, c’è un piccolo sospiro di sollievo: l’aumento è più contenuto rispetto alle stagioni precedenti, quando si era arrivati anche a +8,9%. Una frenata che sembra figlia tanto della prudenza economica quanto del tentativo di non allontanare troppo le famiglie valdostane dalle piste.

Sì, perché l'Avif — l’Associazione valdostana impianti a fune — lo sa bene: sciare è ancora parte dell’identità di questa regione. E per questo rimane attiva anche per il 2025/2026 la tariffa scontata del 50% per i residenti, lanciata l’anno scorso in via sperimentale. Una mossa strategica, oltre che simbolica, per evitare che il divertimento bianco diventi una questione di reddito.

Le cifre, però, parlano chiaro: anche per under 24 e over 65, lo stagionale supera i 1.200 euro (1.212 senza Zermatt, 1.430 con). Gli under 16 pagheranno 1.061 euro, mentre i più piccoli — gli under 8 — potranno sciare gratis solo se accompagnati da un adulto con skipass. Altrimenti, anche per loro: 379 euro (447 con Zermatt).

Un prezzo da conteggiare nel bilancio familiare, magari con largo anticipo. Perché la settimana bianca, o anche solo il week-end, rischia di diventare un bene di lusso, da prenotare con la stessa cura con cui si programma un viaggio intercontinentale.

La Valle d’Aosta, patria di sport invernali, continua a scommettere sul suo fiore all’occhiello. Ma il ghiaccio sotto gli sci, stavolta, ha anche un retrogusto economico: serve equilibrio per non scivolare.

Et si la neige est un rêve, il ne faut pas qu’elle devienne un privilège.