Avanzamento lavori nuovo impianto Pila-Couis e rifugio “La Stella di Pila”

Il domani di Pila si avvicina con rapidità: i lavori per la realizzazione del primo tronco dell'impianto Pila-Couis e del rifugio panoramico in quota, la "Stella di Pila," stanno procedendo a pieno ritmo, rispettando la tabella di marcia che prevede l'apertura a dicembre 2025.

Queste infrastrutture rappresentano un pilastro fondamentale nella strategia di sviluppo di Pila e del suo territorio. Non soltanto un’opera funiviaria che migliorerà significativamente l’esperienza sportiva per gli sciatori di ogni livello ed età, ma una vera e propria attrazione turistica internazionale, che renderà la montagna accessibile a chiunque desideri ammirare uno dei panorami più incredibili delle Alpi, con vista su tutte le vette oltre i 4000 metri.

Fin dall'inizio, il progetto Pila-Couis è stato impostato su criteri di sostenibilità ambientale e inclusività. La nuova telecabina è stata progettata per ridurre l'impatto ambientale, utilizzando sistemi ad alta efficienza energetica e materiali a basso impatto.

Per il nuovo rifugio panoramico in quota "La Stella di Pila" è stata avviata una collaborazione strategica con Funivie Monte Bianco S.p.A., società facente parte dello stesso Gruppo Finaosta che da anni gestisce con successo l'attività di ristorazione in alta quota di Skyway Monte Bianco.

Questa sinergia consente di ottimizzare l'efficienza del sistema, valorizzando le competenze specifiche e le esperienze maturate dalle singole società del gruppo.



Questa collaborazione strategica tra due eccellenze del panorama alpino italiano promette di portare sulla vetta di Pila la stessa attenzione alla qualità, all'innovazione e all'esperienza del cliente che ha reso celebre Skyway Monte Bianco a livello internazionale. Gli ospiti della "Stella di Pila" potranno godere di un'offerta enogastronomica di livello, immersi in un panorama mozzafiato che abbraccia le vette più iconiche della Valle d'Aosta, dal Monte Bianco al Cervino e al Monte Rosa.