Sabato 7 dicembre accensione dell’albero di Natale a Breuil-Cervinia

Sabato prossimo, 7 dicembre, Breuil-Cervinia si prepara ad accogliere l’inverno con un evento tradizionale che segnerà l’inizio delle festività natalizie. Dopo un anno segnato dalle difficoltà causate dall’alluvione di giugno, che ha messo a dura prova la comunità e il territorio, l’accensione dell’albero di Natale rappresenta un simbolo di rinascita e speranza. La cittadina, insieme a tutta la Valtournenche, ha risposto con forza e determinazione, mostrando la propria resilienza, e oggi è pronta ad accogliere sciatori, turisti e residenti con il calore che contraddistingue questa valle.

Le piste sono perfettamente innevate e gli impianti di risalita, che collegano Breuil-Cervinia e Valtournenche a Zermatt in Svizzera, sono operativi. Le condizioni sono ideali per una stagione invernale che si prospetta ricca di opportunità per gli amanti degli sport sulla neve e per chi desidera godersi la montagna. Il paesaggio incantato, con la sua neve fresca e il cielo terso, è il luogo perfetto per una pausa di relax durante il fine settimana dell’Immacolata.

L’accensione dell’albero di Natale, prevista per le 18:15, rappresenta un momento speciale per la comunità. Il cuore di Breuil-Cervinia, con la sua via centrale e la piazzetta della Chiesa, si trasformerà in un luogo magico, dove luci scintillanti e decorazioni natalizie daranno il benvenuto alle festività. L’Amministrazione comunale di Valtournenche, insieme agli operatori turistici locali, si unirà per salutare l’arrivo del Natale con un caloroso benvenuto.

La serata proseguirà con un’atmosfera di festa, tra musica, vin brulé e panettone, offrendo l’occasione perfetta per brindare all’inizio di un periodo che, dopo le difficoltà di quest’anno, porta con sé la speranza di momenti di serenità e felicità. La magia del Natale si farà sentire anche a Breuil-Cervinia, unendo la comunità in un momento di gioia e condivisione.