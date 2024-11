Charvensod: Giorgio Ioppolo presidente del comitato di gestione del forno comunale

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 29 agosto, l'assemblea ha esaminato e votato la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2024/26, nonché il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027. La variazione ammonta a un totale di 130.803,26 euro, con un avanzo disponibile di 60.000 euro. Le principali destinazioni delle risorse sono state il ripristino dei danni causati dall’alluvione, per una somma di 80.000 euro (di cui 60.000 euro derivanti dall’avanzo libero), e l'incremento dei fondi per il rifacimento dei marciapiedi tra Pont Suaz e Gressan, a seguito della revisione del computo metrico.

Il Consiglio ha poi proceduto con la votazione della convenzione per la revisione dell’organizzazione attuativa dell’Ambito territoriale sovracomunale Charvensod-Pollein. Successivamente, è stato approvato all’unanimità il recesso del Comune di Charvensod dall’Associazione Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta, a partire dal 30 novembre 2024. In merito a questa decisione, Ronny Borbey, Sindaco di Charvensod, ha dichiarato: “la partecipazione all’Associazione dei Comuni denominata Sub-ATO Monte Emilius – Piana d’Aosta da parte del Comune non ha più alcuna ragion d’essere stante il mutato quadro normativo ed il passaggio a SEV S.r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato”.

Infine, il Consiglio ha approvato il regolamento per l’utilizzo del forno comunale situato in località Capoluogo, e la Giunta comunale ha nominato il Comitato di gestione del forno. Il Comitato sarà composto da Giorgio Ioppolo come Presidente, Lorenza Condello e Arnaud Comé.