Quattro zampe in cerca di affetto

Sperano di sistemarsi presso famiglie fedeli: Kira e Iago, un'adozione di coppia da non perdere. Kira è una bellissima labrador bionda, nove anni, sterilizzata. Giocherellona, socievole con cani, gatti e persone, molto attiva.

Bravissima al guinzaglio, dal veterinario, in casa e in auto. Può vivere serenamente in una abitazione con giardino o in un appartamento.