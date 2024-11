Parere favorevole all'aggiornamento del Piano rifiuti, semplificazioni per imprese, ma critiche su alcune modifiche

La Terza Commissione "Assetto del Territorio" ha dato oggi parere favorevole all'aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale dei rifiuti 2022-2026, con l'astensione della Lega VdA e RV e il voto contrario del PCP. Questo aggiornamento, che riguarda principalmente i criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, mira a semplificare il processo autorizzativo per le imprese e a rendere il Piano più in linea con i principi dell'economia circolare, pur mantenendo attenzione agli aspetti ambientali e sanitari.

Il gruppo PCP ha espresso dissenso, criticando l'assenza di una valutazione ambientale strategica e la mancanza di trasparenza in alcune modifiche, come la ricollocazione degli impianti e il cambio di titolarità dei concessionari. L'atto ora passerà alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.