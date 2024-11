Dal 3 al 6 dicembre torna in Valle d’Aosta il Grand Continent Summit

Il Grand Continent torna in Valle d'Aosta con un ambizioso obiettivo: costruire l'Europa in un contesto globale sempre più complesso e frammentato. Il Summit, giunto alla sua seconda edizione, si prefigge di affrontare questioni cruciali per il futuro del continente, dall’evoluzione della relazione tra Italia e Francia alla crescente guerra dell'informazione, fino alla geopolitica dell’Intelligenza Artificiale. Più di 150 esperti e leader internazionali si riuniranno dal 3 al 5 dicembre tra Saint-Vincent e Courmayeur per discutere e riflettere su come l'Europa possa ritrovare la propria centralità nel mondo di oggi.

Il seminario non si limita a un confronto tra intellettuali e accademici, ma punta a coinvolgere anche la società civile e le nuove generazioni, con eventi aperti al pubblico e attività destinate agli studenti. Gli incontri toccheranno temi di rilevanza globale, come il rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, la sfida della disinformazione e le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale. Un’opportunità unica per confrontarsi con i protagonisti del dibattito internazionale e contribuire alla riflessione su come costruire un’Europa più forte e coesa, capace di affrontare le sfide del futuro.

Gli eventi di Aosta e Bard sono aperti al pubblico nei limiti dei posti disponibili.

