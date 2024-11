Incanto natalizio ad Aosta: il Marché Vert Noël riporta la magia delle festività nel Cuore della Capitale

Questa edizione segna il ritorno del mercatino proprio nel cuore pulsante della capitale, quasi venti anni dopo l’ultima volta in questo iconico spazio, e ha portato con sé una ventata di novità, senza però dimenticare le radici della tradizione valdostana.

L’atmosfera che si è creata fin dal primo istante è stata quella di un villaggio alpino incantato, dove la neve, scesa copiosa sui tetti delle casette in legno, ha reso l'aria particolarmente calda e accogliente. Il Marché Vert Noël si è presentato come un viaggio immerso nelle tradizioni valdostane, mescolando cultura, artigianato e gastronomia tipica della montagna. Le luci natalizie, il profumo di dolci appena sfornati e l’eco dei canti hanno accompagnato i visitatori tra i 42 chalet, dove erano esposti oggetti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze locali.

L'edizione di quest’anno ha visto anche il ritorno di laboratori artigianali, dove gli ospiti hanno potuto assistere dal vivo alla creazione di prodotti unici, dalle candele profumate alla ceramica, dal legno lavorato a mano agli accessori in lana cotta e feltro. Accanto a queste tradizioni, non sono mancati i momenti di svago e intrattenimento, con animazioni natalizie, musica dal vivo e la pista di pattinaggio su ghiaccio, che ha attirato grandi e piccini a pochi passi dal mercatino, in piazza San Francesco.

Il Marché Vert Noël ha anche dimostrato un impegno concreto verso la sostenibilità, ricevendo il marchio “Label Ecoaction – Legambiente 2024.029” per il suo basso impatto ambientale. Le scelte organizzative, infatti, hanno privilegiato pratiche ecologiche, in linea con l’attenzione sempre maggiore verso l’ambiente, che è divenuto un tema centrale della manifestazione.

Tra le altre novità di questa edizione, un suggestivo percorso luminoso ha accolto i visitatori all’ingresso della città, guidandoli dal Parco Emilio Lussu fino alla piazza Chanoux, creando una passeggiata incantata che ha reso ancora più speciale l’esperienza. Le installazioni artistiche e le videoproiezioni a tema hanno poi arricchito il centro di Aosta, estendendo la magia del mercatino oltre i confini di piazza Chanoux, coinvolgendo l’intera città.

Il Marché Vert Noël non è solo un evento commerciale, ma un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Natale ad Aosta, una città che, con il suo fascino senza tempo, si trasforma ogni anno in un palcoscenico perfetto per celebrare la tradizione, la cultura e il calore dell’accoglienza valdostana. Quest’anno, inoltre, l’evento si inserisce in un percorso di promozione turistica, grazie all’impegno delle istituzioni locali e regionali che puntano a consolidare Aosta come una meta ideale per trascorrere le festività natalizie in una cornice unica, tra innovazione e tradizione.

Il Marché Vert Noël 2024 si conferma così come un'esperienza completa, un'occasione per immergersi nel cuore delle tradizioni locali, ma anche un momento di divertimento e di scoperta, perfetto per tutta la famiglia. Un vero e proprio viaggio sensoriale tra arte, cultura, gastronomia e, soprattutto, la magia del Natale.