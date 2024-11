Piano Legalità&Intergenerazionalità Proseguono i Forum Comunità

Dal mese di dicembre, e precisamente domenica 1° dicembre presso il Comune di Verrayes Fraz. Rapy alle ore 13.45, domenica 8 dicembre alle ore 10.30 presso il salone polivalente del Comune di Perloz, domenica 15 dicembre presso La Magdeleine - sala La Torretta alle ore 9.30 e nel pomeriggio alle ore 15.00 presso la sala polivalente del municipio di Lillianes, in occasione della Festa degli anziani avranno luogo i Forum Comunità nei quali verrà proiettato il video – spot in tema di truffe che vede protagonisti gli Over appartenenti alla Cooperativa Anziani Attivi del Comune di Aosta e gli esperti delle Forze dell’ordine.

“Accogliamo con piacere lo sviluppo di queste azioni sul territorio – dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - occasioni per favorire anche scambi tra generazioni in cui i partecipanti Over, attraverso la diffusione della propria esperienza, diventano portatori di interesse e di entusiasmo rivelandosi protagonisti attivi nella sensibilizzazione dell’intera collettività.

Questi Forum tematici, andando oltre il mero aspetto della socializzazione, rappresentano occasioni di invecchiamento attivo e di significativo scambio intergenerazionale”.