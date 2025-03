Printemps Théâtral 2025 : La Magie du Théâtre Populaire entre Tradition et Innovation

La 44e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste dans le cadre de la Saison Culturelle 2024-2025, présentera samedi 5 avril à 21h au Théâtre Splendor, les compagnies Le Pégno Squiapeun de Bionaz et Le Tan pe ri-ye de Saint-Marcel. La soirée sera animée par des pauses musicales avec Lady Barbara.

Le Pégno Squiapeun

« Tsertsèn la fourtin-a » (Cerchiamo la fortuna)

Pièce écrite par Paola Petitjacques

Acteurs : Cristophe Betemps, Sophie Diemoz, Daniel Favre, Marlène Favre, Celeste Frova, Michel Jordaney, Selena Jotaz-Petitjacques, Vanessa Jotaz-Petitjacques, Ymac Jotaz-Petitjacques, Bryan Petitjacques, Adele Porliod, Gaia Porliod, et Sveva Torgneur.

Le Pégno Squiapeun di Bionaz al P.T. 2024

Une pièce… la vraie chance n'est pas dans les miroirs aux alouettes

« L'enthousiasme de ce groupe de jeunes squiapeun est de plus en plus vif, puisque cette année ils sont appelés à jouer une pièce exigeante et complexe », dit Paola Petitjacques, responsable avec Danilo Petitjacques de la jeune compagnie. « Après deux mois de répétitions, Danilo et moi sommes satisfaits et pensons qu'ils sont prêts à vous montrer leur savoir-faire ».

Petite histoire de Le Pégno Squiapeun

La troupe de Le Pégno Squiapeun (meinoù) est née en 2001, devenant un modèle suivi par d'autres groupes. L'entrée des jeunes acteurs permet de sauvegarder le patois et d'assurer l'avenir de chaque compagnie. La jeune troupe a également joué avec les adultes de Le Squiapeun, mais le 3 mai 2014, elle monta seule en scène, remplaçant la compagnie absente de Le Fripón (mèinoù) de Valtournenche. Au fil du temps, de nombreux jeunes acteurs ont rejoint la troupe et continuent à jouer aux côtés des adultes de Le Squiapeun.

Le Tan pe ri-ye di Saint-Marcel al P.T. 2024

Le Tan pe ri-ye

« Tèria dret » (Tira dritto)

Pièce écrite par la compagnie

Collaborateurs : Davide Crètier, Loredana Donà, Elena Spalla, et Monica Spalla

Acteurs : Sophie Betemps, Andrea Bionaz, Nicole Bionaz, Giuseppe Cerise, Katia Cerise, Patrizia Juglair, Elisa Pieiller, et Enrica Pieiller.

Une pièce… un « conte de fées » avec des rencontres inattendues

« Cette année, pour créer la pièce, nous avons travaillé à l'envers en partant de la scénographie, en recherchant les objets accumulés au fil du temps dans notre entrepôt », explique Elisa Pieiller, la présidente de la compagnie depuis 2016. « De plus, Giuseppe Cerise, habituellement notre collaborateur et autrefois un peu plus qu'un figurant, jouera sur scène pour la première fois ».

Le Tan pe ri-ye di Saint-Marcel in una scena (P.T. 2024)

Petite histoire de Le Tan pe ri-ye

Le nom Le Tan pe ri-ye résume exactement l’esprit et la façon de vivre le théâtre : solidarité et moments agréables font que les personnages sont drôles et toujours amusants ! Les pièces sont écrites par les acteurs et leur devise, pour saluer le public et les supporteurs, Mar'oulèn, est toujours : « Tan Pe Ri-ye vou saluon é vou djon a la prumie ! » (Tan Pe Ri-ye vous saluent et vous donnent la première!).

Depuis sa première participation au Printemps Théâtral le 26 avril 2003 avec la pièce « Erba di tien », la compagnie a remporté en 2010 le quatrième prix du concours « Magui Maquignaz » avec la pièce « Alisse î moundo dî merda-fér », écrite par elle-même. Au fil du temps, en participant à la « Fita di teatro », concours biennal de la FVTP, la troupe s’est souvent classée parmi les premières places, remportant le Trophée en 2013 et 2022, et la deuxième place en 2024.