Les lauréats du XXIXe Prix littéraire René Willien : un hommage à la culture valdôtaine

Le Président de la Région, Renzo Testolin, l'Assesseur aux activités et aux biens culturels, Jean-Pierre Guichardaz, ainsi que les représentants du Centre culturel Willien, Roberto et Renato Willien, ont remis les prix aux lauréats dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional.

Le premier prix a été attribué à San Bernardo d'Aosta. Patrono delle Alpi e custode delle genti alpine. Patron des alpinistes et des habitants de la montagne, un ouvrage collectif sous la coordination d'Enrico Rizzi, parrainé par le Conseil de la Vallée. Ce travail présente une vision complète de Saint Bernard, une figure essentielle de l’histoire valdôtaine, qui a été proclamé il y a un siècle patron des alpinistes et des habitants des montagnes. L’ouvrage met en lumière les contributions de nombreux auteurs, dont Roberta Bordon, Paul Guichonnet, Fiorella Mattioli Carcano, Paolo Milani, Joseph-Gabriel Rivolin, Enrico Rizzi, Alessandra Vallet et Jean-Pierre Voutaz, et est illustré de magnifiques images.

Le deuxième prix a été décerné à La laiterie sociale de Charvensod, édité par la Tipografia Duc et écrit par Livio Munier. Cet ouvrage retrace l’histoire d’un lieu emblématique de la coopération et des savoir-faire traditionnels en Vallée d'Aoste, un témoignage de la solidarité communautaire et des pratiques agricoles de la région.

Le troisième prix a été attribué ex aequo à deux ouvrages. Le premier est Le voyage aux Alpes 1812-1850. Les passages à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, écrit par Laura Grivon et coédité par la Tipografia Valdostana et Musumeci Editore. Ce livre explore le rôle stratégique de la Vallée d'Aoste comme carrefour des Alpes et documente les passages des voyageurs étrangers à travers la région au XIXe siècle. Le second ouvrage primé est Pierino Chanoux et son "Diario", écrit par Joseph-César Perrin avec le soutien de l’Institut d’histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste. Ce livre rend hommage à Pierino Chanoux, héros de l’antifascisme valdôtain, en dévoilant son journal intime, témoignage poignant de la dernière année de sa vie.

Une mention spéciale a été attribuée à Dieci anni di canto libero a Cogne, édité par la Tipografia Duc, avec des transcriptions musicales de Mauro Balma. Ce projet, réalisé par l'Association Valdôtaine Archives Sonores, met en valeur une décennie d'expression musicale à Cogne, soulignant l’importance du patrimoine musical de la région et l'engagement de la communauté pour sa préservation.

La remise des prix a été un moment de célébration de la littérature valdôtaine et de la richesse culturelle de la région. Les lauréats ont su transmettre, à travers leurs ouvrages, l’histoire, les traditions et les luttes de la Vallée d'Aoste. Le Prix littéraire René Willien continue de jouer un rôle essentiel dans la valorisation de la culture locale, en particulier des langues régionales, le français et le francoprovençal, et reste un pilier de la promotion de l'identité culturelle valdôtaine.