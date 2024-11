Francesco Ponzio riapre una macelleria a Pila: tradizione e qualità al servizio di residenti e turisti

Francesco Ponzio, Maestro del Lavoro e macellaio di lunga esperienza, a 72 anni non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo coraggio e la sua passione per il mestiere lo spingono ancora a mettersi in gioco, questa volta in una nuova e stimolante avventura a Pila, la rinomata località turistica nel comune di Gressan, che domina la splendida conca sopra la città di Aosta. Dopo una carriera che affonda le radici nel lontano 1963, Francesco Ponzio si lancia nuovamente nel commercio con una macelleria che aprirà ufficialmente il 23 novembre alle ore 10, nel Centro Commerciale Pila 2000.

Il suo legame con la Valle d'Aosta affonda nella storia: arrivato in regione nel 1980, Ponzio ha portato con sé la passione per il taglio della carne e l’esperienza di chi ha visto e vissuto il cambiamento del commercio e delle tradizioni culinarie. È stato anche docente della Scuola Alberghiera della Regione dal 1991 al 2006, un’altra dimostrazione del suo impegno e della sua dedizione alla formazione delle nuove generazioni di professionisti del settore. La sua esperienza si estende anche alle numerose macellerie che ha gestito nel corso degli anni, una delle quali proprio nel cuore di Gressan, un segno di come abbia saputo radicarsi e crescere nella comunità locale.

Questa nuova iniziativa rappresenta non solo una testimonianza del suo amore per il mestiere, ma anche un prezioso servizio per la zona, offrendo ai residenti e ai turisti che frequentano Pila, soprattutto durante le stagioni invernali e i fine settimana, prodotti di altissima qualità. La macelleria di Ponzio si distinguerà per una selezione accurata di carni valdostane e piemontesi, tra cui manzo, vitello, agnello e cinghiale, ideali per chi cerca il meglio delle tradizioni gastronomiche locali. Non mancheranno poi i salumi tipici, come la bresaola della Valdossola, il lardo di Arnad e il prosciutto crudo di montagna, che arricchiranno l’offerta, per soddisfare i palati più esigenti.

Questa nuova macelleria non sarà solo un negozio, ma anche un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono assaporare le eccellenze del territorio, unendo la qualità dei prodotti alla passione e all’esperienza di un vero maestro. Il coraggio di Francesco Ponzio, che nonostante l’età e i numerosi traguardi raggiunti, continua a credere nel commercio e nella tradizione artigianale, è un esempio di dedizione che merita di essere celebrato. Con la sua nuova apertura, offrirà un servizio esclusivo, che arricchirà ulteriormente l’offerta gastronomica di Pila, rendendo ancora più speciale la permanenza in questa splendida località turistica.