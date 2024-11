Vigili del Fuoco valdostani: un'assemblea per celebrare l'impegno e tracciare il futuro della sicurezza regionale

L'evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro per i 1.333 membri del corpo, tra cui vigili operativi, capisquadra, supporto e aspiranti, ma anche per i 118 allievi dei gruppi giovanili che contribuiscono alla formazione delle nuove generazioni di volontari. Nel corso della manifestazione, sono stati consegnati attestati di benemerenza e riconoscimenti per l'anzianità di servizio, simboli tangibili dell’impegno costante e della dedizione di ogni singolo membro del Corpo.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Regione, Renzo Testolin, che ha ribadito l’importanza del Corpo dei Vigili del Fuoco come pilastro del sistema di protezione civile regionale. “L’Assemblea annuale è il momento giusto per confermare il giusto riconoscimento a tutti i Vigili del Fuoco volontari, componenti essenziali della nostra sicurezza e protezione del territorio”, ha dichiarato Testolin, sottolineando anche l’impegno della Regione per valorizzare ulteriormente il ruolo di questi eroi quotidiani.

Il Corpo valdostano si distingue non solo per la sua capacità operativa ma anche per la tradizione di solidarietà che lo caratterizza. Il presidente del personale volontario, Gian Marco Grange, ha ricordato come, ogni anno, molti giovani si uniscano al corpo, portando nuove forze e energie, e come ogni volontario, dopo aver completato il percorso di formazione, diventi un punto di riferimento per la comunità.

Uno degli aspetti più emozionanti dell'assemblea è stato l'inaugurazione della nuova sede di Aymavilles, intitolata a Elio Gontier, primo Presidente del Corpo dei volontari. Il Presidente Testolin ha ricordato come Gontier fosse convinto che il Corpo rappresentasse un elemento essenziale per il sistema di protezione civile, per la sua vicinanza al territorio e per la tradizione di impegno verso gli altri che lo caratterizza. Questo concetto, come ha evidenziato Testolin, è ancora oggi di grande attualità e testimonia il valore del corpo dei Vigili del Fuoco come esempio di solidarietà e di sussidiarietà, caratteristiche che da sempre definiscono la comunità valdostana.

Oltre ai momenti di celebrazione, l'assemblea ha avuto anche un significato profondo di riflessione sul futuro della sicurezza regionale. È stato ribadito l’importante ruolo dei Vigili del Fuoco nel rispondere prontamente alle emergenze, e l'importanza della loro continua formazione per affrontare le sfide che il territorio presenta. La giornata si è conclusa con un rinnovato impegno da parte delle istituzioni nel supportare il Corpo, affinché possa continuare a garantire un servizio di alta qualità per la sicurezza e la protezione della comunità valdostana.