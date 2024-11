Visita del Comandante Regionale della Guardia di Finanza in Valle d'Aosta

Ad accoglierlo, il Comandante Territoriale, Colonnello Nicola Bia, che ha accompagnato il Generale nell'incontro con i Comandanti dei vari reparti della regione e una rappresentanza di militari in servizio, oltre a un gruppo di finanzieri in congedo dell'Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Durante l'incontro, il Generale Avitabile ha espresso il suo apprezzamento per l’impegno e la dedizione dei finanzieri, sottolineando l’importanza del loro lavoro nel garantire la legalità economico-finanziaria. Ha esortato il personale a proseguire con la stessa serietà, professionalità e senso del dovere che da sempre contraddistingue l’operato del Corpo.

La visita ha proseguito con un momento significativo presso la Tenenza di confine del Gran San Bernardo, una delle sedi storiche della Guardia di Finanza in Valle d'Aosta, che il Generale Avitabile aveva diretto negli anni '90 come Sottotenente, subito dopo aver terminato il corso di formazione in Accademia. Qui, Avitabile ha salutato il personale in servizio, incoraggiandolo a perseguire con ancora maggiore determinazione gli obiettivi istituzionali.

Nel corso della giornata, il Comandante Regionale ha anche incontrato le principali autorità civili e militari della Valle d'Aosta. In questi incontri, ha ricevuto attestazioni di stima e fiducia per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza nella regione, con un particolare riconoscimento per la sinergia e la collaborazione tra le istituzioni locali, fondamentali per il raggiungimento di obiettivi comuni.

La visita del Generale Avitabile ha avuto l’obiettivo non solo di monitorare l'operato dei reparti valdostani, ma anche di rafforzare il legame tra il Corpo e le realtà locali, proseguendo sulla strada di un’efficace e continua collaborazione al servizio della comunità.