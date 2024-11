Confindustria Valle d'Aosta condanna l'atto di violenza contro Emanuele Orsini e le Forze dell'Ordine"

Oggi, le piazze italiane sono state teatro di manifestazioni che hanno preso una piega violenta, con incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine e l'esposizione di cartelli e immagini raffiguranti i vertici di Confindustria. Tra queste, un episodio particolarmente grave ha visto imbrattato con vernice rossa il volto del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, un gesto che ha suscitato indignazione e preoccupazione in tutta Italia, e in particolare in Valle d'Aosta. Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, ha condannato fermamente l'accaduto, definendo l'atto un "gesto vile" e un attacco diretto al presidente confederale e all'intero sistema delle imprese italiane.

“La violenza non ha alcuna giustificazione, e l’imbrattamento di un’immagine rappresentante il nostro presidente è un atto che non possiamo e non dobbiamo accettare", ha dichiarato Turcato, ribadendo la condanna per quanto accaduto. Il presidente ha anche espresso solidarietà alle forze dell’ordine, che sono state coinvolte negli scontri di oggi in diverse città italiane, sottolineando il loro fondamentale ruolo nel garantire l’ordine e la sicurezza durante le manifestazioni. "Il diritto a manifestare è sacrosanto e garantito dalla nostra Costituzione", ha aggiunto Turcato, "ma è altrettanto fondamentale rispettare il lavoro e la dignità di chi, attraverso le imprese, ogni giorno contribuisce al benessere del nostro Paese".

L’incidente di oggi, che ha visto la violenza manifestarsi anche tramite simboli e immagini legate a Confindustria, arriva in un contesto di crescente tensione sociale e politica, con un forte contrasto tra diverse istanze lavorative e le politiche economiche adottate dal governo. Nonostante ciò, Turcato ha sottolineato l'importanza di mantenere il dialogo e il rispetto reciproco, in quanto “le oltre centomila aziende di Confindustria, con il loro lavoro quotidiano, garantiscono occupazione a milioni di italiani e sono essenziali per il funzionamento dell'intero sistema economico nazionale”.

Confindustria Valle d'Aosta, pur esprimendo il suo sdegno per l'accaduto, ha ribadito il proprio impegno nel promuovere una cultura del confronto e della cooperazione, invitando tutti a riflettere sull’importanza di proteggere e rispettare i principi democratici che regolano la nostra società.