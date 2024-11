Alluvione in Valle d'Aosta, la Procura archivia il fascicolo: nessun reato, gestione tempestiva e corretta dell'emergenza

La Procura di Aosta ha concluso senza alcuna indagine e senza ipotesi di reato il fascicolo aperto sull'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta il 29 e il 30 giugno scorsi, in particolare le località di Cogne e Cervinia. L'inchiesta, avviata d'ufficio vista la gravità dell'evento e dei danni, ha accertato che gli interventi delle autorità competenti sono stati tempestivi e hanno risposto adeguatamente alla straordinaria entità delle precipitazioni che hanno causato ingenti danni in molte zone del territorio.

La procura, dopo aver ricevuto i risultati degli accertamenti svolti dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, ha riconosciuto il buon operato del sistema di protezione civile regionale. In particolare, è emerso che la gestione dell'emergenza da parte della Giunta regionale e della Protezione Civile è stata corretta ed efficace, smentendo le critiche che in un primo momento avevano sollevato dubbi sui tempi e sulla tempestività degli interventi. Secondo quanto emerso dalle indagini, le azioni messe in atto sono state puntuali e ben coordinate, garantendo una risposta rapida ed efficiente a un evento di portata eccezionale.

La Regione, che ha stimato i danni in circa 94 milioni di euro per le opere pubbliche, 11 milioni per l'agricoltura e 6 milioni per le società energetiche locali, ha dato prova di una gestione solida dell’emergenza, nonostante le difficoltà oggettive imposte dalla calamità. La Procura ha quindi archiviato il fascicolo, ritenendo che non sussistessero gli estremi per ipotizzare reati legati alla gestione dell'alluvione, confermando la validità delle scelte operative messe in campo.

L’inchiesta, avviata in seguito alla portata dei danni e agli allarmi sollevati dalle forti piogge e dal maltempo, ha quindi dissipato ogni dubbio riguardo la corretta gestione dell'emergenza. Le critiche sollevate inizialmente da chi aveva accusato la Giunta regionale di ritardi nelle operazioni di soccorso sono state dunque annullate, e l'efficacia degli interventi è stata pienamente riconosciuta. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per la gestione delle emergenze in futuro, rafforzando la fiducia nella capacità della Protezione Civile e delle istituzioni regionali di affrontare con prontezza e competenza situazioni di grave crisi.

In questo contesto, è emersa la centralità di un sistema di protezione civile ben strutturato e preparato, capace di rispondere tempestivamente a eventi di tale portata, proteggendo la sicurezza dei cittadini e riducendo al minimo le perdite e i danni. L’alluvione del giugno 2023, purtroppo devastante, ha quindi visto il sistema valdostano rispondere con prontezza e capacità organizzativa, e la decisione della Procura di archiviare il fascicolo rappresenta una conferma del buon operato delle autorità locali in una situazione di emergenza.