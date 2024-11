Legge di bilancio regionale al centro dell'Assemblea del CPEL

Al centro dei lavori assembleari, l’esame della Finanziaria. Le disposizioni principali inerenti alla finanza locale e agli interventi con ricadute sugli Enti Locali valdostani sono state illustrate all’Assemblea dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, e dalla Giunta regionale.

Nell’esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n.168 (legge di stabilità regionale 2025/2027) l’Assemblea del CPEL, sottolineando l’apprezzamento per l’ammontare totale dei trasferimenti finanziari a favore della finanza locale anche per il triennio 2025/2027, ha evidenziato l’esigenza di mantenere alta l’attenzione sulla tematica relativa agli interventi di prevenzione di eventi calamitosi, continuando a destinare, per i prossimi anni, risorse adeguate alla copertura dei fabbisogni rilevati sui territori. L’Assemblea, inoltre, ha avanzato alcune richieste di istituzione e modificazione di leggi regionali, in particolare in materia di personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli Enti Locali, assistenza alla refezione scolastica degli alunni con disabilità, gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue ed erogazione delle attività formative del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

Dopo il parere positivo sul disegno di legge n. 169 (bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027), il disegno di legge n. 171 (seconda variazione al bilancio di previsione 2024/2026) ha ottenuto un parere positivo con osservazioni, con la richiesta dell’Assemblea di prevedere, anche eventualmente nel corso del 2025, un’integrazione dei fondi straordinari per gli investimenti degli Enti Locali colpiti dall’alluvione del 29 e 30 giugno 2024 e che i contributi a sostegno delle imprese colpite dall’evento alluvionale siano concessi anche in favore dei Consorzi a copertura totale dei danni subiti.

A seguire, l’Assemblea ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente la nomina dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance per il triennio 2025/2027, sulla proposta di DGR che approva il trasferimento al Comune di Aosta del finanziamento per la gestione di servizi cimiteriali di interesse regionale per l’anno 2024 e sulla proposta di atto amministrativo regionale di approvazione della versione aggiornata del complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della PAC 2023/2027 della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La proposta di legge regionale n. 167 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari” ha ottenuto un parere positivo con osservazioni volte a segnalare, vista l’importanza della figura del caregiver nell’ambito della rete di assistenza e dei servizi socio sanitari regionali, la necessità di definire dettagliatamente, con apposita DGR, le modalità di attuazione di quanto previsto dalla proposta di legge.