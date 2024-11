Maltempo in arrivo in Valle d'Aosta: nevicate a bassa quota e calo delle temperature

A partire da martedì 12 novembre, l'Italia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con due perturbazioni in arrivo da ovest e nord, che porteranno maltempo su diverse regioni, seppur con modalità e intensità differenti.

In particolare, la Valle d'Aosta sarà una delle zone maggiormente coinvolte, a causa dell'arrivo di una perturbazione fredda che porterà un deciso calo delle temperature. Secondo le previsioni del Centro Multifunzionale Regionale, martedì 12 novembre la regione sarà interessata da un rapido passaggio di un fronte freddo, con l'arrivo di aria più fresca che causerà un netto abbassamento delle temperature, specialmente in montagna. Le nevicate, che potrebbero interessare anche quote medio-basse, saranno diffuse su tutta la regione, con fiocchi attesi anche a partire da 900-1000 metri di altitudine. Il tempo sarà pertanto perturbato, con cieli nuvolosi e deboli precipitazioni che, nelle aree montuose, potrebbero risultare più consistenti. Questo cambiamento radicale avverrà in tempi rapidi, portando un'inversione delle condizioni meteorologiche e preparando il terreno per un ulteriore abbassamento termico nei giorni successivi.

Dopo questa fase di maltempo, la situazione cambierà nettamente tra mercoledì e venerdì. La perturbazione che interesserà la Valle d'Aosta e le zone settentrionali dell'Italia si allontanerà rapidamente, lasciando spazio a una breve fase di stabilità.

Martedì pomeriggio (infografica Centro Multifunzionale Regione Valle d'Aosta)

Nella giornata di mercoledì 13 novembre, infatti, il tempo migliorerà su gran parte del Nord, con un ritorno della calma atmosferica e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Anche le temperature cominceranno a risalire, con un generale aumento, specie in montagna, dove il freddo intenso di queste ore lascerà il posto a condizioni più miti. Le regioni meridionali, invece, continueranno a essere interessate dal passaggio della perturbazione mediterranea, con piogge che colpiranno in particolare il Sud Italia e le Isole. Le condizioni di instabilità si protrarranno fino a giovedì 14 novembre, quando il maltempo inizierà a allontanarsi definitivamente.

Nonostante il ritorno della stabilità, il fine settimana, da sabato 16 a domenica 17 novembre, potrebbe riservare ancora sorprese. La previsione, infatti, è ancora caratterizzata da una bassa affidabilità, il che rende difficile determinare con certezza se ci sarà un ritorno della pioggia o se il bel tempo continuerà. Tuttavia, la tendenza generale è quella di una stabilizzazione del tempo, con ampi spazi soleggiati su buona parte della Penisola, anche se, come accennato, le previsioni sono ancora da confermare.

Mercoledì mattina (infografica Centro Multifunzionale Regione Valle d'Aosta)

In sintesi, la Valle d'Aosta sarà una delle aree più colpite dal maltempo nei primi giorni della settimana, con nevicate a bassa quota e un abbassamento delle temperature. Il freddo e la perturbazione cederanno il passo a un miglioramento del tempo già da mercoledì, mentre il resto dell'Italia vivrà fasi di maltempo alternate a momenti di stabilità. Gli ultimi aggiornamenti confermano una maggiore incidenza delle piogge sulle regioni meridionali, ma con un netto miglioramento del tempo al Nord, che godrà di giornate più asciutte e soleggiate.