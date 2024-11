Quattro zampe in cerca di sistemazione

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta.

Sognano di accoccolarsi beatamente al calduccio presso famiglie speciali: il bravissimo Totò, simpatico cagnetto di taglia media, classe 2017, in struttura dal 2021. E' sano, buono, socievole. Bravissimo in passeggiata e dal veterinario. Proviene da un contesto rurale e non è adatto ad una sistemazione cittadina. Sarà la gioia di chiunque sappia amarlo. Chiedete di lui a Franca: cell. 335 421007