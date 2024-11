"Oltre i confini... strategie e strumenti per crescere"

Si informa che la Chambre valdôtaine organizza, mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 9.30 presso la sala Cogne della Pépinière d'Entreprises di Aosta, un incontro dedicato a sensibilizzare ed informare le micro, piccole e medie imprese valdostane che intendono ampliare il proprio mercato di riferimento anche all'estero.



L'iniziativa, frutto della collaborazione tra l'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e l'Assessorato Turismo, Sport e Commercio, rappresenta il primo passo di una serie di azioni a supporto delle imprese valdostane che desiderano avviare o consolidare i propri processi di internazionalizzazione,



Durante l'evento, verranno presentati i risultati dello "Studio per individuare una strategia complessiva di internazionalizzazione e competitività delle imprese della regione Valle d'Aosta" .



L'incontro sarà una preziosa occasione per avere una panoramica sulle attività ed i servizi a supporto delle imprese valdostane in tema di

internazionalizzazione e nuovi mercati, grazie anche al contributo di esperti del settore.



Si allega il programma della giornata. La richiesta di iscrizione può essere finalizzata gratuitamente al seguente link: https://forms.gle/7LfLfNpCPcCJQQyY9