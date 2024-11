Le Béguiò di Valtournenche in scena sabato 9 novembre

L'opera, scritta da Alessandro Castellaro e sviluppata con la compagnia, racconta la storia di un bar storico di Valtournenche, un luogo speciale che ha segnato la vita sociale del paese: il bar della “Viéilleu”, gestito dalla leggendaria Silvana, affettuosamente chiamato dai clienti con il suo soprannome.

La rappresentazione, che si inserisce nell'ambito delle attività promosse dalla Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP), vede sul palco un cast di attori che daranno vita a questo omaggio al passato del paese. Gli interpreti sono Irma Barmasse, Luca Barmasse, Rosanna Berthod, Cristina Cancellara, Corinne Chatrian, Alessandro Castellaro, Andrea Nicole Ferraris, Jolaine Hancock, Chantal Pession, Ileana Pession, Pascale Pession e Samuele Tamone, con le comparse di Riccardo Cazzanelli, Mathieu Chatrian, Aimé Maquignaz, Jean Pession e Hans Pession. La musica, che accompagna l'azione scenica, è a cura di Chady Panegos.

Lo spettacolo, che ha debuttato al 42° Printemps Théâtral nel 2023, rappresenta non solo un ricordo della “Viéilleu” e della sua storicità, ma anche un’occasione per riscoprire la tradizione e la cultura dialettale della Valle d'Aosta. La partecipazione è libera e gratuita, offrendo a tutti l'opportunità di vivere una serata di teatro popolare in compagnia della comunità locale.