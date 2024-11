Al via la terza edizione di BiblioRencontres - Cineforum

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, propone a partire dal mese di novembre e fino ad aprile 2025, la terza edizione di BiblioRencontres - Cineforum, quest’anno dedicata al cinema d’oltralpe, che si terrà un sabato al mese alle ore 16.00 presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale.

Il primo film in programma sarà “Anatomia di una caduta”, programmato per sabato 9 novembre 2024, della regista francese Justine Triet, un dramma giudiziario ambientato nelle Alpi francesi, che trascende i confini del genere, portando lo spettatore oltre la mera risoluzione del caso, verso una riflessione più profonda sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di verità e percezione.

Le edizioni precedenti hanno riscosso un grande successo di pubblico, confermando l’interesse e la partecipazione della comunità valdostana a questo appuntamento cinematografico. La rassegna di quest’anno presenta sei film, di cui cinque di produzione francese e uno svizzero, che affrontano tematiche di forte rilevanza sociale. Come di consueto, le proiezioni saranno gratuite e fino a esaurimento dei posti disponibili. Due dei film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli, per offrire una visione autentica delle opere.

Le proiezioni saranno aperte da un’introduzione e chiuse da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE, che permetteranno al pubblico di immergersi nelle diverse prospettive offerte dalle opere selezionate. Particolare attenzione è stata posta alla varietà di genere, testimoniata dalla presenza di tre registe donne sui sei film in rassegna, a conferma della vivacità e della pluralità del cinema contemporaneo.

Come sottolinea Gianluca Gallizioli, curatore della rassegna, “Il nostro obiettivo è creare uno spazio di incontro e riflessione attorno al cinema francofono, esplorando opere che trattano questioni sociali attuali e complesse. I film selezionati non offrono risposte facili, ma pongono domande che invitano gli spettatori a diventare parte attiva del dibattito. Questa rassegna vuole essere un momento di confronto aperto e stimolante, dove il cinema diventa strumento di dialogo e crescita collettiva”.

Il cineforum, come nelle precedenti edizioni, prosegue nell’intento di valorizzare il fornitissimo catalogo della videoteca.

Il primo film in programma sarà “Anatomia di una caduta” della regista francese Justine Triet, un dramma giudiziario ambientato nelle Alpi francesi, che trascende i confini del genere, portando lo spettatore oltre la mera risoluzione del caso, verso una riflessione più profonda sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di verità e percezione.

Il calendario delle proiezioni:

Sabato 9 novembre: Anatomia di una caduta di Justine Triet (Francia, 2023, 145 min)

Film in lingua originale sottotitolato in italiano

Sandra, una scrittrice affermata, è sotto processo per la morte del marito, precipitato dalla finestra della loro casa di montagna. Il processo si trasforma in un’indagine sulla loro relazione complessa e sui conflitti nascosti che li legavano. Tra accuse e testimonianze, il film esplora i confini tra verità e interpretazione, coinvolgendo lo spettatore in una riflessione sulla giustizia e sulla natura ambigua dei rapporti umani.

Sabato 14 dicembre: Sister di Ursula Meier (Svizzera, 2012, 94 min)

In una stazione sciistica svizzera, Simon, un ragazzino di 12 anni, vive rubando l’attrezzatura ai ricchi turisti per rivenderla. Con lui c’è Louise, la sorella maggiore che conduce una vita sregolata. Una storia toccante di sopravvivenza e del delicato legame tra fratelli, ambientata in un mondo dove la povertà e il privilegio convivono fianco a fianco.

Sabato 18 gennaio: L’innocente di Louis Garrel (Francia, 2022, 95 min)

Abel scopre che la madre si sta per sposare con un uomo appena uscito di prigione. Preoccupato per questa scelta, inizia a investigare sulla vera natura del nuovo patrigno, dando vita a una commedia brillante e ricca di colpi di scena, che esplora le dinamiche familiari e il concetto di fiducia.

Sabato 15 febbraio: Un altro mondo di Stéphane Brizé (Francia, 2021, 92 min)

Film in lingua originale sottotitolato in italiano

Philippe è un dirigente d’azienda in lotta con le difficoltà della vita personale e professionale. Pressato dalla compagnia per effettuare drastici tagli, si trova a un bivio: salvaguardare il suo lavoro o il benessere della sua famiglia. Un dramma potente che indaga le implicazioni etiche del mondo aziendale e le scelte dolorose della vita moderna.

Sabato 15 marzo: La notte del 12 di Dominik Moll (Francia, 2022, 109 min)

In una cittadina francese, un giovane commissario di polizia indaga su un brutale omicidio di una ragazza. Con il progredire delle indagini, l’ossessione per il caso comincia a prendere il sopravvento, rivelando i lati più oscuri della giustizia e dell’umanità. Un thriller psicologico avvincente e inquietante.

Sabato 5 aprile: Petite maman di Céline Sciamma (Francia, 2021, 72 min)

Dopo la morte della nonna, la piccola Nelly aiuta i genitori a svuotare la casa d’infanzia della madre. Durante il soggiorno, incontra una bambina della sua età con cui stringe un legame speciale, scoprendo un mondo di ricordi e magia. Un racconto delicato e toccante sulle relazioni familiari e il passaggio del tempo.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti.