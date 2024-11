Concerto di Vasco Brondi “Talismani per tempi incerti 2024” e spettacolo “Cardo Decumano” di Leonardo Sinopoli

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2024/2025, venerdì 8 novembre è in programma il concerto di Vasco Brondi “Talismani per tempi incerti”, mentre sabato 9 novembre si terrà lo spettacolo “Cardo Decumano” di e con Leonardo Sinopoli, entrambi alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta.

Vasco Brondi esplora l'arte come fonte di protezione e riscoperta, un "anticorpo" per affrontare i tempi difficili. “Ci sono momenti in cui l’arte può essere un anticorpo, le poesie degli oracoli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la letteratura proteggerci” – racconta Brondi. “Talismani per tempi incerti” è un’esperienza intima e profonda, che alterna sue canzoni a testi letterari e canzoni di altri, una costellazione di riferimenti che hanno indirizzato, nel tempo, il suo percorso artistico e personale. Un invito a ritrovarsi oltre gli schermi, e a immergersi in un universo fatto di parole, suoni e immagini che evocano forza e speranza.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Angelo Trabace al pianoforte, Daniela Savoldi al violoncello, Andrea Faccioli alle chitarre e Niccolò Fornabaio alle percussioni. Una formazione capace di creare un dialogo sonoro raffinato e potente che trascinerà il pubblico in un percorso capace di alternare momenti di intensa riflessione a passaggi di energia e libertà espressiva.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MUSICA LEGGERA

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00

Sabato 9 novembre, invece, va in scena Cardo Decumano, un progetto multidisciplinare selezionato tramite l’Open Call della Saison Culturelle rivolta agli artisti valdostani. Ideato e diretto da Leonardo Sinopoli, che firma anche la coreografia e la scenografia, questo spettacolo, che invita il pubblico a riflettere sul concetto di “casa” in modo innovativo e coinvolgente, abbatte i confini tra artista e spettatore, rendendo il pubblico parte attiva della performance e ridisegnando il rapporto con lo spazio teatrale.

Cardo Decumano esplora la “casa” non come un semplice luogo fisico, ma come un contenitore di significati complessi e personali, un paradosso che è sia rifugio sicuro e comfort zone, sia un luogo da cui ci si allontana per esplorare nuovi orizzonti e scoprire il proprio io. La performance invita a confrontarsi con il bisogno umano di appartenenza e di ricerca della propria identità, un viaggio simbolico che porta a comprendere come la vera “casa” sia una condizione interiore che ci accompagna in ogni esperienza e crescita personale.

In scena, accanto a Leonardo Sinopoli, si esibiranno i danzatori Laura Tutolo, Marta Papaccio e Eugenio Micheli, affiancati dal performer musicale MuXiMa Mathieu Gorelli. La sinergia tra danza, musica, immagini e parola si fonde in un’esperienza immersiva e riflessiva, dove il concetto di casa viene reinterpretato non solo come luogo di partenza ma anche come punto di arrivo, una dimensione che evolve con noi nel tempo e nella distanza.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MUSICAL DANZA & VARIETÀ

Biglietti: Intero € 15,00/Ridotto € 10,00

INFORMAZIONI:

La Saison Culturelle 2024/2025 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.