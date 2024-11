Ampliamento della Fondazione Viglino; più spazi e sostegno alla cultura musicale

La proposta, approvata nella seduta del 5 novembre 2024, modifica la legge regionale n. 8/1992, con l'obiettivo di incrementare il contributo alla Fondazione e di sostenere la sua crescita in termini di offerta formativa e spazi operativi. La Fondazione, da anni impegnata nella promozione della cultura musicale in Valle d'Aosta, potrà ora disporre di una nuova sede, in via Xavier de Maistre ad Aosta, che si aggiunge alla storica sede di via San Giocondo.

Il disegno di legge prevede l'ampliamento della struttura della Fondazione con spazi adeguati per concerti, saggi, laboratori e altre attività culturali, oltre alla possibilità di mettere a disposizione gli spazi per altre associazioni e organizzazioni culturali. La proposta normativa recepisce due emendamenti di natura tecnica presentati dall'Assessore al sistema educativo, che riguardano principalmente gli aspetti legati alla gestione del contributo e alla rendicontazione delle spese per le nuove sedi.

Il Consigliere Andrea Padovani (FP-PD), relatore della legge, ha sottolineato che l'organizzazione di saggi e concerti è fondamentale per la Fondazione, che attualmente conta oltre ottocento iscritti, includendo anche progetti speciali e campus musicali. «L’ampliamento della sede consentirà una gestione più semplice delle attività, riducendo le difficoltà logistiche per studenti, docenti e strumenti musicali», ha dichiarato. «Inoltre, la nuova sede sarà anche un punto di riferimento per altre associazioni culturali della nostra regione», ha aggiunto Padovani, ribadendo che l'intervento mira a rispondere a una serie di necessità legate alla gestione delle spese per la nuova sede e alla manutenzione ordinaria.

Nel dibattito in aula, il Capogruppo di Pour l'Autonomie, Aldo Di Marco, ha espresso il suo apprezzamento per la proposta, sottolineando come la Fondazione Viglino promuova attivamente la cultura musicale, coinvolgendo tutte le fasce di età, con corsi e attività anche per persone con disabilità. Di Marco ha evidenziato come la nuova sede permetterà di potenziare ulteriormente l'offerta formativa, sia in termini di spazi che di opportunità per concerti ed eventi. «La Fondazione ha un'importanza strategica per la nostra comunità e merita il nostro sostegno», ha aggiunto, ricordando come le iniziative artistiche della Fondazione abbiano già varcato i confini regionali.

L'Assessore al sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, ha ribadito l'importanza della nuova sede di via Xavier de Maistre, che non solo offre spazi adeguati per attività musicali, ma prevede anche lavori di insonorizzazione per migliorarne l'uso. «Questa sede, oltre ad essere un punto di produzione musicale, diventerà un luogo fondamentale di educazione civica», ha commentato Guichardaz, «Imparare ad ascoltare la musica è una forma di educazione che aiuta la nostra comunità a essere più accogliente e aperta».

Dall'altra parte, la Capogruppo di Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz, ha sollevato alcune perplessità, pur esprimendo un giudizio positivo sulla legge. «Questa legge rappresenta un piccolo passo, ma occorre pensare a un progetto complessivo di istruzione musicale che integri la Fondazione Viglino con il Conservatorio e le tradizioni bandistiche della nostra regione», ha affermato, chiedendo una visione più organica e strutturata per il futuro dell'istruzione musicale in Valle d'Aosta. «Se davvero vogliamo investire sulla cultura musicale, è necessario un intervento più ampio», ha aggiunto, manifestando anche qualche dubbio sull'efficacia di questi finanziamenti in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica.

Nonostante le diverse opinioni emerse durante il dibattito, l'approvazione del disegno di legge segna un passo positivo per la crescita della Fondazione Viglino e per la promozione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Con il sostegno di tutte le forze politiche, il provvedimento fornisce le basi per una continua espansione delle attività culturali nella regione, garantendo maggiori opportunità formative e logistiche per i musicisti e gli amanti della musica.