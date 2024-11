Sette adorabili cuccioli di San Bernardo

La femmina a pelo corto «Finesse du Grand St. Bernard», che compirà 4 anni il 1° dicembre, e il maschio a pelo lungo «Elias du Grand St. Bernard» sono diventati genitori di sette adorabili cuccioli martedì 29 ottobre. Manuel Gaillard, responsabile dell’allevamento presso la Fondation Barry, ha assistito alla nascita e racconta: «Il parto è iniziato già nel pomeriggio e si è protratto per diverse ore senza alcuna difficoltà, i cuccioli sono in perfetta salute. Finesse, che è una mamma esemplare, come abbiamo visto lo scorso anno, si prende cura della sua cucciolata in modo meraviglioso». I cuccioli riceveranno tutti un pedigree e avranno nomi che iniziano con la lettera «U».

La giovane mamma è nata alla Fondation Barry, dove è stata socializzata e addestrata. Finesse è vivace, giocherellona e molto socievole, sia con gli esseri umani che con gli altri cani. Ha un carattere eccellente, che speriamo abbia trasmesso anche ai suoi cuccioli. L’eleganza di Finesse è già stata riconosciuta in varie mostre, in cui si è aggiudicata diversi titoli. Elias, il padre dei cuccioli, ha recentemente conquistato il titolo di secondo Best in Show al concorso dell’Unione Mondiale dei Clubs del San Bernardo, dopo la vittoria della nostra Jazz. Questo maschio da riproduzione è nato nel nostro allevamento e vive in Belgio.

Poiché Barryland ha chiuso temporaneamente i battenti per consentire i lavori di realizzazione del parco tematico Barryland, la cui apertura è prevista per l’estate del 2025, la crescita dei cuccioli può essere seguita quotidianamente solo grazie alla webcam, molto apprezzata dal pubblico, sul sito Internet www.fondation-barry.ch.