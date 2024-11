Due le cuoche della Valle d'Aosta in finale al concorso nazionale "Extra Cuoca" 2024

partecipazione delle cuoche professioniste della Valle d'Aosta alla IV edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine" è un esempio luminoso di come il talento femminile nella cucina possa essere valorizzato e celebrato in un contesto nazionale. Questo concorso, che mira a mettere in risalto le abilità culinarie delle donne, si distingue per la sua capacità di combinare tradizione e innovazione, offrendo alle partecipanti una vetrina prestigiosa in cui esprimere la loro creatività e competenza.

Le due finaliste valdostane si preparano a sfidarsi il prossimo 3 dicembre 2024, in una competizione che promette di essere non solo un’occasione di crescita professionale, ma anche una straordinaria opportunità di visibilità. Organizzato dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS, in collaborazione con Lady Chef (Dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi) e il programma televisivo Agrisapori, questo concorso celebra la professionalità delle cuoche italiane e il ruolo fondamentale dell’olio extra vergine d'oliva nella cucina d’eccellenza.

Le finaliste saranno chiamate a preparare piatti innovativi utilizzando gli oli e.v.o. finalisti al concorso Ercole Olivario 2024, un'iniziativa che premia le migliori eccellenze olearie italiane, selezionate con rigidi criteri regionali e nazionali. In questa sfida, le cuoche non solo dimostreranno la loro abilità tecnica, ma anche la capacità di valorizzare ingredienti di alta qualità in preparazioni che spaziano dagli antipasti ai dolci. Ogni ricetta sarà un'opportunità per raccontare storie di passione, tradizione e ricerca, e per far emergere il legame profondo tra territorio, materie prime e cultura gastronomica.

Il 3 dicembre, presso l'Università dei Sapori di Perugia, le finaliste cucineranno in diretta davanti alla giuria nazionale, che avrà il compito di assaporare e valutare ogni piatto proposto. La giuria, presieduta da Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione, includerà altre personalità di spicco come Alessandra Baruzzi, Presidente di Ladychef e giudice internazionale di cucina, e Antonietta Mazzeo, giornalista enogastronomica. Insieme, questi esperti non solo valuteranno le ricette dal punto di vista tecnico e gustativo, ma anche in base alla capacità di valorizzare il prodotto olio extra vergine, elemento centrale di questa competizione.

Sandra Lomello

La finalità di "Extra Cuoca" non è solo quella di premiare le migliori cuoche, ma anche di promuovere un’idea di cucina che sappia coniugare l'arte culinaria con l'uso consapevole e rispettoso degli ingredienti. Le cuoche finaliste rappresentano una visione dinamica e innovativa del mondo della ristorazione, dove il talento femminile è al centro di una scena gastronomica in continua evoluzione.

In un contesto in cui la professionalità delle donne in cucina ha ancora bisogno di essere pienamente riconosciuta e celebrata, competizioni come questa diventano fondamentali per stimolare la crescita di tutte le professioniste del settore, offrendo loro il riconoscimento che meritano. L’evento del 3 dicembre sarà quindi un’importante occasione non solo per le cuoche finaliste, ma per tutte le donne che, ogni giorno, portano avanti con passione e dedizione il loro mestiere ai fornelli. Il concorso "Extra Cuoca" è così un simbolo di partecipazione, valorizzazione e empowerment, che consente alle donne di essere protagoniste di un mondo gastronomico sempre più inclusivo e ricco di opportunità.