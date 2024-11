Il Bilancio 2025-2027 della Valle d'Aosta punta su investimenti e benessere sociale

L'incontro di oggi ha segnato un momento cruciale per delineare il futuro economico della Valle d'Aosta, con un focus sulle priorità del Governo regionale, e rappresenta un'opportunità per le parti interessate di conoscere le linee guida che guideranno le scelte politiche e finanziarie nei prossimi anni.

Un aspetto centrale del bilancio è l’“entrata in crescita nel 2025 destinata prioritariamente agli investimenti”. Renzo Testoli, presidente della Regione, ha sottolineato l'importanza di un bilancio in coerenza con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), approvato lo scorso 18 ottobre. Gli obiettivi delle norme finanziarie ruotano attorno a tematiche fondamentali come “sostenibilità, accessibilità e attenzione al territorio e alla comunità”, evidenziando la volontà di valorizzare le risorse e il patrimonio della Regione. Questa attenzione particolare si traduce in un impegno verso “concretizzare il vivere e far vivere la montagna”, puntando su investimenti che non solo aumentino la sicurezza, ma che proteggano il territorio dai cambiamenti climatici, una questione sempre più urgente.

Le previsioni di bilancio per il 2025 evidenziano un totale di entrate di competenza pari a 1.626 milioni di euro, con un incremento del 5,5% rispetto al 2024. Questo risultato è significativo, soprattutto in un contesto economico globale incerto, e riflette l'impegno della Giunta regionale nel garantire risorse adeguate per lo sviluppo della comunità. La spesa di investimento crescerà a 396 milioni di euro, confermando una netta priorità verso gli investimenti infrastrutturali e i progetti di sviluppo economico. Le scelte di bilancio mettono in evidenza un orientamento deciso verso le priorità del Governo: “sviluppo economico, lavoro, tutela del territorio e servizi alla persona”. Queste scelte rivelano un impegno concreto per affrontare le sfide economiche e sociali della Valle d'Aosta, mettendo in evidenza un equilibrio tra spesa corrente e investimenti.

Un punto cruciale del bilancio è la destinazione delle risorse alla salute e all'istruzione. In particolare, il 23,27% delle risorse sarà destinato alla tutela della salute, mentre il 13,04% andrà all’istruzione e al diritto allo studio. La spesa sanitaria, in particolare, è al centro delle politiche regionali, con un incremento previsto da 333 milioni a 340 milioni di euro per il 2025, evidenziando un impegno verso le necessità del settore sanitario. Questo approccio è fondamentale in un periodo in cui la salute pubblica e il benessere sociale sono sotto i riflettori, e riflette la volontà della Giunta di garantire servizi di qualità ai cittadini.

La finanza locale gioca un ruolo essenziale nel quadro complessivo del bilancio. Il finanziamento complessivo crescerà da 239 milioni di euro del 2024 a 262,4 milioni di euro del 2025. Di questi, i trasferimenti senza vincolo agli enti locali sono pari a 104 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, conferendo stabilità e certezza alle risorse disponibili per le amministrazioni comunali. Questa stabilità è particolarmente importante in un momento in cui le comunità locali affrontano sfide crescenti e hanno bisogno di una pianificazione a lungo termine.

Il bilancio prevede anche un incremento dei trasferimenti di finanza locale con vincolo di destinazione, che cresceranno da 135,6 milioni a 156 milioni di euro. Tale crescita è determinata, in particolare, dal trasferimento aggiuntivo di 5,3 milioni a favore dei Comuni e dalle Unités des Communes valdôtaines, che sarà utilizzato per coprire parzialmente l’incremento delle spese di personale. È essenziale che queste risorse siano destinate in modo strategico, affinché i Comuni possano affrontare le proprie esigenze e garantire servizi adeguati ai cittadini.

Inoltre, il bilancio include stanziamenti complessivi per il settore agricolo pari a 27 milioni di euro, un segnale di attenzione verso un settore fondamentale per l'economia locale. Le politiche agricole rivestono un'importanza strategica per la Valle d'Aosta, non solo per il loro impatto economico, ma anche per il ruolo che svolgono nella tutela del territorio e nella promozione della biodiversità. L’impegno a reintrodurre aiuti a fondo perduto per le imprese agricole dimostra un riconoscimento della necessità di sostenere questo settore, specialmente in un contesto di sfide climatiche e di mercato.

Le politiche di sviluppo economico includono misure per incentivare l'acquisto di veicoli a bassa emissione, evidenziando un impegno per la sostenibilità ambientale. L’attenzione alla mobilità sostenibile si traduce in investimenti per stazioni di ricarica domestica per veicoli elettrici e in un nuovo intervento normativo a supporto della cooperazione. Questo approccio è fondamentale per promuovere un modello di sviluppo che rispetti l’ambiente e favorisca un'economia più verde.

In ambito turistico, il bilancio regionale accantona 8 milioni di euro nel triennio per un nuovo provvedimento legislativo a supporto dell'innovazione e della sostenibilità delle attività turistico-ricettive. Sarà assicurato il supporto a eventi di rilevo, come la Coppa del Mondo di sci femminile a La Thuile, che non solo promuovono la Valle d'Aosta a livello internazionale, ma contribuiscono anche a sostenere l'economia locale.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, è allegato al bilancio il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027, che costituisce una rappresentazione esaustiva degli interventi di investimento su beni regionali o realizzati direttamente dalla Regione. Il programma prevede interventi per complessivi circa 230 milioni di euro, non considerando quelli destinati ai lavori legati al patrimonio degli immobili a destinazione sanitaria. Questa pianificazione dimostra una visione a lungo termine, necessaria per rispondere alle esigenze infrastrutturali del territorio.

Con l'approvazione da parte del Governo regionale, inizia l'iter consigliare, prima della discussione in aula prevista per metà dicembre. Questo momento sarà cruciale non solo per la definizione delle risorse e delle priorità, ma anche per il coinvolgimento delle parti sociali e della cittadinanza nel processo decisionale. La Giunta ha dimostrato, con questo bilancio, un approccio proattivo e lungimirante, pronto a rispondere alle sfide del futuro e a garantire una crescita sostenibile per la Valle d'Aosta. La presentazione del bilancio, quindi, non è solo un adempimento formale, ma rappresenta un'opportunità per costruire insieme il futuro della regione, mettendo al centro il benessere della comunità e la valorizzazione del territorio.